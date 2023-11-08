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В Дубне торжественно отметили 65-летие школы

08 ноября 2023, 09:00
Фото: пресс-служба администрации городского округа Дубна

Фото: пресс-служба администрации городского округа Дубна

В торжественной обстановке в ДК «Октябрь» отметили 65-летие дубнинской школы №5. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Дубна.
Дубнинская школа №5 считается одной из старейших школ округа. На сегодняшний день в ней обучаются 660 учеников.

«Благодарю учителей за то, что каждый день внимательно и терпеливо работают с детьми, поощряют стремление к знаниям, прививают любовь к своей малой родине», - поделился глава городского округа Максим Тихомиров.


Кроме этого, глава вручил почетные грамоты и благодарности за многолетний добросовестный труд педагогам.

Стоит отметить, что за последние несколько лет в школе реконструировали стадион и модернизировали спортивный зал. Также школе были присоединены несколько детских садов.

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Copernicus: Октябрь-2023 стал самым теплым месяцем за всю историю наблюдений
08 ноября 2023, 09:39

Фото: istockphoto/Marc Bruxelle

Октябрь стал самым теплым месяцем на планете Земля за всю историю метеорологических наблюдений. Средняя температура воздуха на поверхности составила 15,3 градуса по Цельсию.
По сообщению европейской службы мониторинга Copernicus, средняя температура поверхности во втором месяце осени в нынешнем году превысила на 0,85 градуса среднюю октябрьскую температуру в период с 1991 по 2020 годы. А также была на 0,4 градуса выше предыдущего рекордного показателя, зафиксированного в 2019 году.

По оценкам специалистов Всемирной метеорологической организации (ВОМ) ООН, нынешний год обещает стать самым теплым за всю историю погодных наблюдений. За последние месяца было побито уже несколько прежних температурных рекордов. Так, например, в октябре 2023 года была до рекордных показателей прогрелась вода в верхних слоях Атлантического океана — 20,79 градуса.

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В Волоколамске прошли юбилейные соревнования по ползанию среди малышей
08 ноября 2023, 09:15

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск

Юбилейные соревнования по ползанию среди малышей до года «Ползком-2023» прошли в Волоколамске. Об этом сообщила администрация городского округа Волоколамск.
Турнир по скоростному ползанию на четвереньках проводится с 2014 года.

В этом году в соревнованиях приняли участие 14 малышей.

Первым стал Владимир Павлов. Он преодолел дистанцию в 15 метров за 53 секунды. Следующей тройкой лидеров стали Василиса Купрюшкина, Дарья Сугробова и Таисия Ажогина, которые преодолели дистанцию с разницей в 1 секунду.

Кроме этого, во время мероприятия для участников и их болельщиков выступали мультяшные герои, с которыми желающие могли сфотографироваться.

Стоит отметить, что медали и дипломы получили все участники , а победителей наградили ценными призами от спонсоров и партнёров мероприятия.

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Авиакомпании хотят создать единый черный список пассажиров
08 ноября 2023, 05:39

Фото: iStock/Bogdan Khmelnytskyi

Российские авиакомпании предложили объединить черные списки пассажиров от всех перевозчиков и расширить перечень нарушений, за которые пассажиров не будут допускать на борт самолетов. Это предложение было представлено Ассоциацией эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) и направлено в Министерство транспорта Российской Федерации, пишет «Коммерсант».
Согласно предложению, «Аэрофлот» и другие авиакомпании рассматривают возможность расширения критериев, ведущих к внесению пассажиров в черные списки. Новые критерии могли бы включать такие нарушения, как курение и мелкое хулиганство на борту. Кроме того, авиакомпаниям предлагается возможность обмена информацией о нарушителях.

В рамках предложения также рассматривается увеличение срока нахождения пассажиров в черном списке до трех лет. Туроператорам также будет предоставлен доступ к черным спискам, чтобы исключить возможность использования чартерных рейсов нарушителями. Этот проект поддержали авиакомпании, такие как S7, «Уральские авиалинии» и Utair.

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Россияне поставили новый рекорд по объему кредитов
08 ноября 2023, 03:19

Фото: iStock/hank5

Объем выданных кредитов в России для граждан и представителей бизнеса впервые превысил отметку в 100 триллионов рублей, пишут «Известия» со ссылкой на статистику Центробанка.
«Согласно статистике Центробанка, в сентябре текущего года объем выданных кредитов достиг рекордной отметки в 101,2 трлн рублей. Физическим лицам было предоставлено 30,7 трлн рублей, и большая часть этих займов была связана с ипотечным кредитованием», - говорится в отчете ЦБ.
Следует отметить, что на фоне восстановления потребительского спроса, наблюдается значительный рост в сфере розничного кредитования, что вызывает опасения в связи с возможным перегревом. В частности, Банк России высказал беспокойство о рисках, связанных с ипотечным сегментом и его влиянием на финансовые рынки.

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#цб
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Юрист Лисов объяснил, чем опасен перевод на карту «денег из ниоткуда»
Юрист Лисов: При переводе на карту денег от незнакомца стоит насторожиться
08 ноября 2023, 02:25

Фото: iStock/Sitthiphong

Юрист Андрей Лисов заявил, что перевод денег на карту от незнакомого отправителя является поводом насторожиться, так как может быть частью мошеннической схемы. Об этом пишет «Прайм».
После перевода на карту жертвы небольшой суммы, ей звонит мошенник и представляется сотрудником банка. Злоумышленник утверждает, что владельцу карты одобрен кредит, а его часть уже поступила на счёт. Затем мошенники обычно предпринимают попытку узнать реквизиты карты и код, поступивший по СМС.

«Ни в коем случае не передавайте никакую информацию — ни о себе, ни реквизиты банковской карты и коды из СМС-сообщений», — цитирует агентство слова Лисова.

Юрист предупредил, что мошенники могут похитить сбережения с банковского счёта или оформить микрозайм. Поэтому в подобных ситуациях нужно вести себя твёрдо, не передавать никакие данные и обратиться в банк, для возврата ошибочной операции, заключил Андрей Лисов.

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#жертвы
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МВД объявило в розыск судью МУС, выдавшего ордер на арест Путина
ТАСС: МВД объявило в розыск судью МУС, выдавшего ордер на арест Путина
08 ноября 2023, 02:20

Фото: iStock/oliver de la haye

Судья Международного уголовного суда (МУС) Серхио Годинес объявлен в розыск по уголовной статье. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на МВД.
Годинес ранее выдал ордер на арест МУС президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

«Годинес Серхио Херардо Угальде. Разыскивается по статье уголовного кодекса», — говорится в базе розыска МВД.

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#розыск
#суд
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Умер актер из «Джентльменов удачи» Анатолий Яббаров
Актер Анатолий Яббаров из «Джентльменов удачи» умер в возрасте 86 лет
08 ноября 2023, 02:15

Фото: iStock/SergeyPankratov

Советский и российский актер театра и кино Анатолий Яббаров, известный своей ролью в фильме «Джентльмены удачи», скончался в возрасте 86 лет, сообщил портал kino-teatr.ru.
Скончался он 6 ноября. Причина смерти не называется.

Анатолий Яббаров родился 24 августа 1937 года в городе Баку. Он дебютировал в кино в 1964 году, сыграв в драме «Жили-были старик со старухой». Стал наиболее известным благодаря своим ролям в таких фильмах, как «Бег» (1970), «Джентльмены удачи» (1971), «Два капитана» (1976), и «Побег из тюрьмы» (1977). С 1996 года работал в Государственном театре киноактера. В 2011 году Анатолий Яббаров также снялся в нескольких телесериалах, включая «Фурцева» и «Заложники любви».

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Глава Истры Витушева провела совещание по развитию системы оповещения населения
07 ноября 2023, 21:15

Фото: Пресс-служба городского округа Истра

Глава городского округа Истра Татьяна Витушева провела совещание по реализации плана развития системы оповещения населения, об этом Витушева рассказал в своем Telegram-канале.
«Муниципальная система оповещения запускается оперативным дежурным МКУ «ЕДДС-112 городского округа Истра». Основная задача - централизованное оповещение населения при ЧП различного характера, а также информирование граждан о дальнейших действиях в нестандартных ситуациях», - прокомментировала ситуацию Витушева.

Он также ответила, что в настоящий момент в городском округе уже введены в эксплуатацию 55 стационарных систем оповещения и 4 мобильных комплекса. При этом, работы по установке систем продолжаются. В ближайшее время ещё два сиренно-речевых комплекса должны появиться в Павловской Слободе.

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#татьяна витушева
#подмосковье
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Глава КБР вручил Адаму Кадырову республиканский орден
07 ноября 2023, 20:48

Фото: kremlin.ru

Глава Республики Кабардино-Балкария Казбек Коков вручил 15-летнему Адаму Кадырову орден «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой», об этом сообщил чеченский лидер Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
Это уже пятая награда, которую сын главы Чечни получил за последние пару месяцев. 

«Мне было приятно узнать и о том, что Казбек Валерьевич принял решение наградить внука Ахмата-Хаджи Кадырова - Адама  орденом «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой», - прокомментировал награждение Кадыров-страший.

Он также отметил, что его сын был удостоен награды за «вклад в укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия».

При этом, вчера Адам Кадыров стал заместителем главы Службы безопасности главы Чечни — его отца Рамзана Кадырова.

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