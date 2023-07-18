В Дубне установят новую систему освещения

Фото: пресс-служба администрации городского округа Дубна
«Они нужны для прокладки кабеля: вдоль пешеходных дорожек монтируется система освещения. Сотрудники подрядной организации стараются нанести минимальный ущерб корневой системе и избежать опиловки, чтобы не погубить деревья», — написал ВРИП главы Дубны Максим Тихомиров в своем официальном телеграм-канале.
По завершении первого этапа, специалисты приступят к установке нового освещения вокруг скейт-парка. На заключительном этапе благоустройства, специалисты соединят все участки уличного освещения, чтобы на набережной было светло даже в вечером и ночью.
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