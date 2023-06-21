В Дубне в этом году возобновят строительство в правобережной и левобережной частях города

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Об этом врип главы муниципалитета Тихомиров доложил губернатору Воробьёву
Один из вызовов, который стоит перед наукоградом Дубна, – строительство нового, комфортного, современного жилья. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв на встрече с временно исполняющим полномочия главы муниципалитета Максимом Тихомировым. Он поинтересовался, как в округе ведётся эта работа.
В прошлом году в Дубне были введены три многоквартирных дома. Возможность приобрести новое жилье появилась более чем у 400 семей.
Ещё одной важной темой стало благоустройство. На территории Дубны в 2022 году облагородили сквер за торговым центром «Терминал В». На набережной им. Д.И. Менделеева оборудовали скейт-парк с памп-треком. Кроме того, благоустроили территорию вокруг пруда «Лягушатник», расчищенного по программе «100 прудов и озер».
В округе реализуют программу по обустройству школьных стадионов. Капитально отремонтированы объекты при школах №5 и №7. В этом году приведут в порядок стадион школы №9.
Ранее Тихомиров доложил, что в ОЭЗ «Дубна» к концу года привлекут не менее 12 резидентов.
«Что касается нового жилья, было два поручения – возобновить строительство в правобережной и левобережной частях города. У нас сегодня в работе три кейса. Буквально на прошлой неделе встречались с жителями, обсудили все нюансы, пообщались с каждым человеком на этой территории, учли все замечания. Надеюсь, что уже в этом году приступим к строительству», – сказал врип главы.
Ещё одной важной темой стало благоустройство. На территории Дубны в 2022 году облагородили сквер за торговым центром «Терминал В». На набережной им. Д.И. Менделеева оборудовали скейт-парк с памп-треком. Кроме того, благоустроили территорию вокруг пруда «Лягушатник», расчищенного по программе «100 прудов и озер».
В округе реализуют программу по обустройству школьных стадионов. Капитально отремонтированы объекты при школах №5 и №7. В этом году приведут в порядок стадион школы №9.
Ранее Тихомиров доложил, что в ОЭЗ «Дубна» к концу года привлекут не менее 12 резидентов.
Лора Луганская