В Дубне завершают капитальный ремонт дороги

Фото: пресс-служба администрации городского округа Дубна
В Дубне завершается капитальный ремонт дороги по улице Речной. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Дубна.
Общая протяженность дорожного полотна составила 600 метров.
Ремонтные работы проводятся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Кроме этого, дорога на улице Речной была выбрана жителями при помощи голосования на портале «Добродел».
Стоит отметить, что до конца ноября обустроят дренажные канавы и произведут отсыпку обочин щебнем, а также сделают заезды к домам.
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Ремонтные работы проводятся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Кроме этого, дорога на улице Речной была выбрана жителями при помощи голосования на портале «Добродел».
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Мира Полтева