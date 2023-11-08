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В Дубне завершают капитальный ремонт дороги

08 ноября 2023, 11:40
Фото: пресс-служба администрации городского округа Дубна

Фото: пресс-служба администрации городского округа Дубна

В Дубне завершается капитальный ремонт дороги по улице Речной. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Дубна.
Общая протяженность дорожного полотна составила 600 метров.

Ремонтные работы проводятся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Кроме этого, дорога на улице Речной была выбрана жителями при помощи голосования на портале «Добродел».


Стоит отметить, что до конца ноября обустроят дренажные канавы и произведут отсыпку обочин щебнем, а также сделают заезды к домам.

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В Москве найден мертвым специалист по покеру: как его дочь задушила своих детей
Умер математик и специалист по покеру Лев Натансон
08 ноября 2023, 12:38

Фото: iStock/eranicle

На северо-западе Москвы в квартире обнаружен мертвым один из крупнейших специалистов по покеру и казино Лев Натансон. Редакция «Радио 1» расскажет об обстоятельствах его гибели, и о том, как дочь известного математика решилась на убийство собственных детей.

Математик Лев Натансон


Лев Натансон известен как математик и специалист по покеру и казино. Он также является автором компьютерной программы игры «Марьяж», многочисленных покерных тренажеров и симуляторов. На его счету несколько книг об игровых автоматах и казино, которые были написаны в соавторстве с журналистом Дмитрием Лесным.
 
Натансон также занимал должность заведующего лабораторией математической экспертизы азартных игр российской Лиги интеллектуальных игр.
 

Умер специалист по покеру Натансон

 
Математик проживал в своей квартире в районе Покровское-Стрешнево на северо-западе Москвы. Тело 75-летнего мужчины обнаружила его племянница, которая вызвала скорую помощь и полицию. По предварительным данным, смерть Натансона не была насильственной. Медики заявили, что он мог скончаться в результате острой сердечной недостаточности.
 

Дочь Натансона убила детей

 
Натансон проживал в своей квартире один. В 2020 году в семье математика произошла трагедия, из-за которой он сильно переживал, что могло стать причиной усугубления его самочувствия и прогрессированию хронической болезни сердца.
 
Умерла актриса из «Улиц разбитых фонарей» и «Мажора»
Умерла актриса из «Улиц разбитых фонарей» и «Мажора»

Три года назад 25-летняя дочь специалиста по покеру Анастасия жестоко расправилась со своими малолетними детьми. Тела пятилетней дочери и трехлетнего сына обнаружил бывший супруг девушки. Следствие выяснило, что Анастасия задушила своих детей, после чего употребила спиртные напитки. На допросе девушка призналась, что решение убить сына и дочь пришло к ней спонтанно. После расправы над малолетними она употребила спиртное и ждала супруга рядом с телами детей.
 
Прежде Анастасия жаловалась друзьям на то, что у нее не складываются отношения с отцом, так как он не принял ее бывшего мужа, мигранта из Узбекистана. На фоне неудач в личной жизни, развода с супругом и разлада с отцом, девушка впала в депрессию, а вскоре совершила преступление. Натансон не смог объяснить мотивы поступка дочери и подтвердил, что в последние месяцы не поддерживал с ней отношения.

19 ноября 2020 года дочь математика была арестована. Она продолжает отбывать наказания до настоящего времени.

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В Подмосковье увеличили квоту на бесплатное дополнительное образование
08 ноября 2023, 12:34

Фото: istockphoto /iBrave

В рамках программы «Содействие занятости» в Московской области увеличили квоту на бесплатное дополнительное образование для отдельных категорий граждан. Об этом сообщила пресс-служба областного филиала РАНХиГС.
Благодаря нацпроекту «Демография» возможность получить бесплатное дополнительное образования появилась у женщин, которые находятся в декрете, пенсионеров и людей предпенсионного возраста, а также ветеранов СВО и безработных граждан.

В рамках доп.образования жители могут выбрать одну из 12 представленных специальностей, узнав о каждой  подробности на сайте.

Стоит отметь, что особенностью обучение является полный онлайн формат, благодаря которую любой желающий может подобрать удобное для себя время.

Кроме этого, каждый обучающийся курсов, после успешной сдачи всех тестов получат диплом о повышении квалификации.

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#подмосковье
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#демография
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#сво
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Автоэскперт Шкуматов прокомментировал разрешение на регистрацию авто без ОСАГО
Автоэскперт Шкуматов: регистрация авто без ОСАГО – правильная инициатива
08 ноября 2023, 12:07

Фото: iStock/mesteban75

Оформление полиса ОСАГО до постановки автомобиля на учёт – это абсурд, поэтому разрешение на регистрацию авто без полиса является правильной инициативой. Об этом «Радио 1» сообщил руководитель рабочей группы «Защита прав автомобилистов» Общероссийского народного фронта Пётр Шкуматов.
Ранее сообщалось, что Госдума приняла в первом чтении изменения в закон «О государственной регистрации транспортных средств», которые разрешат регистрировать транспортное средство без полиса ОСАГО.

Шкуматов в беседе с «Радио 1» пояснил, что ежегодно порядка пяти миллионов автомобилей переходят от одного владельца к другому. И лишь полтора миллиона машин приобретаются новыми. 

В настоящее время полис ОСАГО необходим для постановки автомобиля на учёт. Но, если при этом необходимо сменить госномер, только что приобретённый полис ОСАГО становится недействительным. Из-за этого водители вынуждены вносить в него изменения, что затратно и по времени, и по средствам.

«Теперь человек будет ставить автомобиль на учет без полиса ОСАГО, получать уже окончательно номерные знаки, свидетельство о регистрации и прочие документы. И только после этого приобретать полис», – пояснил поправки в закон Шкуматов. 

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#осаго
#автомобили
#регистрация
#изменения
#госдума
#закон
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В Волоколамске начали плести маскировочные сети для СВО
08 ноября 2023, 11:40

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск

С ноября в Волоколамске начали плести маскировочные сети для военнослужащих. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
Помочь в плетение сетей для бойцов СВО могут все желающие.

Плетение маскировочного полотна проводится каждый день после 15:00 в пункте сбору гуманитарной помощи.

Каждого участника на месте обучат правильному плетению маскировочных сетей, и покажут как они выполняют защитную функцию на открытых территориях.

Стоит отметить, что за неделю активистами «Молодой Гвардии», сторонниками и членами партии «Единая Россия», а также жителями округа сплетено три больших маскировочных полотна. Эти сети будут отправлены бойцам с ближайшей гуманитарной помощью.

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#жители
#гуманитарная помощь
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В Подмосковье начнутся образовательные тренинги для представителей МСП
08 ноября 2023, 11:05

Фото: istockphoto / nd3000

В ноябре в Московской области стартует второй блок образовательных программ для бизнесменов и начинающих предпринимателей. ОБ этом сообщила пресс-служба областного филиала РАНХиГС.
Всего для предпринимателей проведет два модуля, которые включают в себя лекционные семинары и практические очные занятия.

Первый блок посвящен теме «SMM-руководство по работе в ВКонтакте. Переводим аудиторию в соцсети РФ». Желающие смогут узнать как правильно оформить личную страницу в соцсетях и переводить аудиторию на нужные площадки взаимодействия. Обучение начнется в онлайн формате 14 ноября.

Модуль «Маркетплейсы, Как эффективно использовать канал продаж: от анализа рынка и конкурентов до ценовой сегментации и расчета юнит-экономики» начнется 21 ноября. В рамках этого блока участники узнают отличительные особенности популярных маркет-плейсов и как определит площадку для старта собственных продаж.

Кроме этого, для участия в бесплатном обучении обязательна регистрация. Также после успешного прохождения участникам будут выданы сертификатами.

Стоит отметить, что очные тренинги пройдут 16 и 24 ноября в областном филиале РАНХиГС в Красногорске.

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#ранхигс
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#рф
#бизнес
#предприниматели
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В Москве 15 ноября состоится Юбилейный V Евразийский Деловой Форум «Интеграция»
08 ноября 2023, 10:57

Фото: istock / Tzido

15 ноября в Москве состоится Юбилейный V Евразийский Деловой Форум «Интеграция». Мероприятие пройдет в гостиничном комплексе «Президент-отель» по адресу улица Большая Якиманка, дом 24.
Данный Форум проводится каждый год с целью содействия в расширении торгово-экономических контактов, выходу на новые рынки и поиску новых партнеров. 

В ходе Форума также состоится Международный Деловой Форум «Космическая интеграция».

На мероприятии будет несколько секций, темами которых станет цифровая независимость, энергетическая безопасность, а также экосистема евразийских транспортных коридоров. Участники мероприятия смогут обсудить лучшие практики, трансфер передового опыта, транзитный и логистический потенциал Большой Евразии, а также проекты в области развития и внедрения «зеленых» технологий в контексте масштабирования в Евразийском экономическом союзе.

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#отель
#мероприятия
#проекты
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Перед попыткой встречи с Коцом задержанный Гутаров подыскивал пистолет
08 ноября 2023, 10:53

Фото: istockphoto/jirkaejc

Перед тем, как предпринять попытку встретиться с известным журналистом Александром Коцом, задержанный 28-летний Леонид Гутаров подбирал себе пистолет. На прошлой неделе его видели в оружейном магазине, где он тщательно знакомился с ассортиментом.
Уроженец Казахстана Гутаров несколько лет жил в США, сообщает телеграм-канал SHOT. Затем он перебрался в Москву, где в в последние несколько месяцев подрабатывал репетитором по английскому языку, а также тренером по фитбоксу, детскому фитнесу и женскому боксу. В последнее время он подыскивал себе работу в сфере недвижимости в качестве финансового аналитика.

Напомним, ранее Гутаров приехал к квартире, где проживают Александр Коц и его жена. Он угрожал супруге журналиста, требуя организовать ему встречу с военкором. После этого женщина обратилась в полицию.

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#журналист
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«Ростех» представил новую линейку охотничьих патронов IGLA BIOR
«Ростех» разработал новый охотничий патрон IGLA BIOR
08 ноября 2023, 10:51

Фото: iStock/Jordi Mora Igual

Корпорация «Ростех» разработала бесконтейнерный патрон IGLA BIOR для стрельбы на близкие дистанции. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.
Отмечается, что новая разработка создана для стрельбы на дистанции до 25 метров, поэтому будет очень востребована среди охотников. 

В пресс-службе рассказали, что IGLA BIOR создан полностью их российских комплектующих и в настоящий момент проходит сертификацию. В планах у госкорпорации выпустить один миллион патронов в первой партии, сообщил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев.

Также в корпорации сообщили, что преимуществом патронов IGLA BIOR стало сведённое к минимуму количество деформируемых внутри ствола дробин. Также их отличительной чертой является особы амортизатор и порох, которые делают выстрел более точным и гарантируют стабильные баллистические характеристики.

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#стрельба
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Волоколамских рентгенологов поздравили с профессиональным праздником
08 ноября 2023, 10:49

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск

И.о. заместителя главы администрации Волоколамского округа Марина Марнова поздравила с профессиональным праздником рентгенологов Волоколамской ЦРБ. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
Всего в волоколамской больнице трудятся 15 специалистов лучевой диагностики.

«Залог успешного выздоровления – это вовремя проведенная диагностика. Наши специалисты в области лучевой диагностики с этим успешно справляются. Огромную помощь в выявлении заболеваний и патологий оказывает аппарат МРТ, поступивший в нашу больницу в октябре прошлого года <…>», — поделилась Марина Марнова.

Кроме этого, ежедневно через врачей-рентгенологов проходят десятки жителей округа.

Стоит отметить, что благодаря новому современному оборудованию увеличилось качество и количество исследований.

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