В Думу внесли проект об оценке качества работы чиновников на «Госуслугах»

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«Владислав Даванков (первый заместитель руководителя фракции партии «Новые люди») внёс законопроект о ежегодной оценке качества работы публичных чиновников на портале «Госуслуги», - говорится в сообщении.
Чиновников, которые дважды получили от народа отрицательную оценку, предлагают отстранять от власти.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов подготовил проект федерального закона, которым предлагается дополнить определение мелкого хулиганства. Согласно новым поправкам, к мелкому хулиганству предлагается отнести появление в обнажённом или полуобнажённом виде в ряде общественных мест.
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