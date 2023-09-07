В Думу внесли законопроект о тринадцатой пенсии

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«Дополнительная пенсионная выплата устанавливается в том же размере, в котором гражданин, указанный в части 1 настоящей статьи, получает пенсию на дату предоставления ему дополнительной пенсионной выплаты», - объяснили в тексте законопроекта.
В пояснительной записке уточняется, что не все пенсионеры в России могут себе позволить накрыть достойным праздничный стол, а тем более сделать самим себе хороший подарок ко Дню рождения. Эта выплата позволит пожилым людям реализовать свои планы в столь важный праздник.
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