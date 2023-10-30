«В джакузи после тренировки»: как умирал звезда сериала «Друзья» и что шокировало фанатов

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Популярный американский актер, прославившийся ролью Чендлера Бинга в ситкоме 90-х «Друзья», внезапно скончался в собственном джакузи, вернувшись с утренней тренировки. Редакция «Радио 1» расскажет, что на самом деле случилось с артистом, что шокировало его фанатов, и с какой страшной болезнью боролся Мэттью Перри.
Умер актер из сериала «Друзья»
Американский актер Мэттью Перри скончался в джакузи собственного дома в Лос-Анджелесе в возрасте 54 лет. Тело мужчины было обнаружено спасателями, которых вызвал личный помощник артиста, сообщает портал TMZ.
Через некоторое время, мужчина вернулся в дом Перри, однако дверь ему никто не открыл, тогда ассистент вызвал спасателей, которые проникли в дом и обнаружили актера в джакузи без признаков жизни. Портал уточняет, что признаков насильственной смерти на теле Перри обнаружено не было. Также нет оснований полагать, что актер мог употребить алкоголь или запрещенные вещества.
Последний пост Мэттью Перри в соцсети оказался пророческим
Накануне своей смерти, Мэттью Перри опубликовал на своей странице в социальной сети пост с фотографией джакузи, в которой было найдено его тело впоследствии. Снимок был сопровожден надписью: «О, так кружится теплая вода, тебе хорошо? Я Мэттмэн».
Пользователи сети ужаснулись совпадением и сочли публикацию «предсказанием беды». Под постом артиста фанаты оставили сотни комментариев с размышлениями о том, как он мог предвидеть собственную кончину, и была ли его смерть случайной.
От чего умер Мэттью Перри
При жизни актер испытывал серьезные проблемы с алкоголем и наркотическими веществами. Однако некоторое время назад из-за серьезных проблем со здоровьем Перри стал вести здоровый образ жизни. Причины, по которым скончался артист продолжают устанавливаться. Неизвестно, могла ли послужить утренняя тренировка усугублению самочувствия. Официальной версией смерти по-прежнему остается остановка сердца.
Актер страдал рядом хронических заболеваний. Самым страшным недугом для Перри стало воспаление толстой кишки. В беседе с изданием People артист прежде рассказывал, что чудом выжил после того, как болезнь усугубилась. Около четырех лет назад, у артиста лопнула толстая кишка, он был подключен к аппарату ЭКМО. После того, как обострение прошло, артист решил пересмотреть взгляды на жизнь и перестал потреблять алкоголь.
Личная жизнь Перри
Артист пользовался популярностью у женщин и имел на своем счету несколько громких романов с первыми красавицами Голливуда, однако все отношения были скоротечны. Перри встречался с Джулией Робертс с 1995 по 1996 год, а также с артисткой Лиззи Каплан с 2006 по 2012 год. В 2020 году артист обручился с литературным агентом Молли Гурвиц, однако вскоре пара развелась. Детей у артиста нет. На момент смерти Перри был одинок.
Чем известен Перри
Наибольшую популярность Перри обрел после съемок в культовом сериале «Друзья», благодаря роли Чендлера Бинга. Он также принял участие в комедии Джонатана Линна «Девять ярдов», его партнером по картине стал Брюс Уиллис. Кроме актерской карьеры, Перри пробовал себя в других направлениях киноиндустрии. В 2004 году вышел 11-й эпизод четвертого сезона сериала «Клиника», где Перри дебютировал в качестве режиссера.
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Анастасия Крестьянова