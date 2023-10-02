В эфире «России-1» заявили, что угнавший вертолет Кузьминов не доживет до суда

Фото: iStock/gorodenkoff
«Найдем человека и накажем по всей строгости закона нашего государства — за предательство, ну и за то, что предал своих братьев, братишек, с которыми служил непосредственно. Конечно, найдем. Мы до всех дотянемся, наши руки длинные», - заявил один из ГРУшников.
Читайте также:
Минобороны России: Экипажи вертолетов Ка-52 и Ми-28 пресекли переброску сил ВСУ
Минобороны опровергло, что на борту пропавшего Ми-8 был гражданин Таджикистана
Украинский военный Маркивский с аритмией рассказал, как его отправили в пекло