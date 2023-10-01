Радио1
Главная / Новости / Общество/ В Египте археологи нашли кувшины с вином, которому 5000 лет

В Египте археологи нашли кувшины с вином, которому 5000 лет

01 октября 2023, 18:32
Фото: istockphoto/littlemsshutterbug

Фото: istockphoto/littlemsshutterbug

Археологи нашли сотни кувшинов, где были остатки вина, при раскопках в центральной части Египта.
Министерство туризма и древностей Египта сообщает, что археологическая миссия из Египта, Германии и Австрии вела работы у гробницы царицы Мернейт из Первой династии в районе Умм Эль-Кааб в Абидосе в Сохаге. Там исследователи обнаружила сотни закрытых кувшинов. Сосуды ранее не открывались. Внутри оказались остатки вина.

Кувшины сохранились в хорошем состоянии. Возраст вина, находившегося в них, равняется приблизительно 5000 лет.


Кроме кувшинов археологи нашли погребальную мебель.

Учёные из Европейского института подводной археологии (IEASM) нашли в Египте затонувший храм бога Амона и святилище Афродиты, которые были полны сокровищ.

Исследователи IEASM обнаружили храм Амона рядом со средиземноморском побережьем Египта. Здание, которое было первоначально построено для бога Амона, обрушилось во время землетрясения в середине II века до н. э. Оно являлось частью древнего портового города Тонис-Гераклион в заливе Абукир.

Читайте также:

В Египте нашли затонувшее святилище Афродиты с сокровищами

В Москве на стройке обнаружили древний клад

В Пущине начались раскопки исчезнувшего древнего города Тешилова


#египет
#археология
#история
Читайте нас в
Нидерланды прекратили работу крупнейшего европейского газового месторождения
01 октября 2023, 17:43

Фото: istockphoto/Smederevac

1 октября прекращена добыча газа на крупнейшем в Европе месторождении в Гронингене.
Агентство ANP сообщает, что месторождение Гронинген обнаружили в 1959 году, а открыли в 1963 году. На пике здесь добывалось более 50 млрд кубометров газа в год. Но из-за землетрясений, которые были связанны с добычей, в 2018 году приняли решение постепенно снижать объёмы и в итоге закрыть месторождение.
 
В июне нидерландские власти решили полностью остановить добычу газа в Гронингене с 1 октября 2023 года. Но возобновление работы месторождения возможно, если появится крайняя необходимость. Например, причиной возобновления может стать холодная зима.
 
Окончательное закрытие состоится 1 октября 2024 года.

Ранее в интервью британской газете The Financial Times (FT) глава гендиректората Европейской комиссии (ЕК) по энергетике Дитте Юль Йоргенсен признала, что после отказа от российского газа Европа стала зависимой от поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США на ближайшие несколько десятилетий.

Читайте также:

Европа признала, что теперь зависит от поставок американского газа

Беглов: Переезд «Газпрома» принес Петербургу большие расходы

Германия нарастила закупки нефти из России через Индию в 12 раз

#нидерланды
#газ
#новости
Читайте нас в
Суд арестовал обвиняемого в коррупции мэра города Печоры Серова
01 октября 2023, 17:16

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Сыктывкарский городской суд Республики Коми заключил по стражу главу МР «Печора» Валерия Серова, который задержан по подозрению в коррупции. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Отмечается, что Серов заключен под стражу на срок два месяца. По предварительной информации, Серов был в сговоре вместе со своим коллегой и получил от индивидуального предпринимателя взятку в размере четырех миллионов рублей за совершение действий в пользу последнего.

Серова задержали утром 30 сентября. 

Напомним, 19 сентября Валерий Серов подписал контракт с Минобороны и сегодня должен был уйти на специальную военную операцию.

Читайте также:

Суд арестовал гендиректора оператора радиоактивных отходов

Двухфакторная аутентификация на «Госуслугах» стала обязательной

В России начался осенний призыв в армию

#суд
#призыв
#контракт
#минобороны
Читайте нас в
В России начался осенний призыв в армию
01 октября 2023, 16:48

Фото: iStock/Dzmitry Ryshchuk

В РФ 1 октября дан старт осеннему призыву граждан на военную службу.
Кампания продлится до 31 декабря.
 
«Ни один из призывников не будет направлен в зону специальной военной операции, как и в предыдущую кампанию», — рассказал военный комиссар Кунцевского района Москвы Андрей Цветов, пишут «Известия».
Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу в 2023 году. В этом году в армию отправятся 130 тысяч граждан. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации. Также документ поручил отправить военнослужащих, чей срок службы по призыву истёк, в запас.

Читайте также:

Призыв в России начнется 1 октября: куда отправятся служить срочники

Путин определил количество подлежащих призыву осенью россиян

Военком Петербурга опроверг информацию о длинных очередях в военкоматах города
#призыв
#военные
#военком
Читайте нас в
Скончался народный артист России Виталий Коняев
01 октября 2023, 16:30

Фото: iStock/jorgeantonio

Народный артист России Виталий Коняев умер на 87-м году жизни. Об этом говорится на сайте Малого театра.
Причины смерти артиста не называются. О времени и месте прощания театр проинформирует дополнительно. В своем сообщении Малый театр выразил соболезнования родным и близким Коняева.

Виталий Коняев родился 11 мая 1937 года. Снимался в фильмах «Тишина», «Чистое небо», «Город под липами» и других.

Напомним, в ночь с 15 на 16 сентября на 62-м году жизни скончался заслуженный артист России Вячеслав Гришечкин. Предварительная причина смерти актёра Вячеслава Гришечкина — остановка сердечной деятельности из-за острых нарушений. 7 сентября звезду сериала «Солдаты» госпитализировали в инфекционное отделение одной из больниц в Подмосковье.

Читайте также:

Умер актёр из фильма «Бумер» Виктор Шуляковский

Умер актёр Валерий Воронин

Умер ведущий радиостанции «Говорит Москва» Леонид Володарский

#москва
#театр
#город
#небо
Читайте нас в
Двухфакторная аутентификация на «Госуслугах» стала обязательной
С 1 октября на «Госуслугах» стала обязательной двухфакторная аутентификация
01 октября 2023, 15:03

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Пользователи «Госуслуг» теперь могут зайти на портал, только если подключили двухфакторную аутентификацию. Соответствующие изменения вступили в силу 1 октября.
Сообщается, что при двухфакторной аутентификации у пользователя при входе будет запрашиваться не только пароль, но и дополнительное подтверждение, которое можно получить через одноразовый смс-код, по биометрическим данным или через актуальный код в приложении ТОРТ.

Напомним, программа обязательного использования второго фактора защиты при входе на «Госуслуги» стартовала с начала марта этого года. Функция двухфакторной аутентификации необходима для усиления защиты от взлома пользователей со слабым паролем.

Читайте также:

Число госуслуг, предоставляемых подмосковным региональным порталом, достигло 300

Жителям и предпринимателям Подмосковья стало легче получать госуслуги

Для перевозчиков Подмосковья появилась новая онлайн-услуга

#госуслуги
#программа
#онлайн
#смс
Читайте нас в
Мужчина установил мировой рекорд по поеданию острых перцев
Канадец Майкл Джек съел 135 перцев чили, попав в книгу рекордов Гиннесса
01 октября 2023, 13:34

Фото: iStock/ktsimage

Горячий рекорд поставил житель Канады Майкл Джек, который съел 50 штук самого острого перца в мире менее, чем за семь минут. Об этом сообщает The Guardian.
Джеку потребовалось 6 минут и 49,2 секунды, чтобы съесть 50 перцев сорта Каролинский жнец. Этот овощ занесен в книгу рекордов Гиннесса как самый острый перец в мире. Отмечается, что канадец съел еще 85 штук.

Как отметил рекордсмен, первый съеденный перец является самым худшим, однако с каждым последующим жар в теле становится сильнее и сильнее. Сообщается, что Джеку принадлежат и другие рекорды по поеданию острых продуктов. 

Напомним, ранее канадец стал самым быстрым по выпиванию бутылки острого соуса. Рекордное время составило 8,56 секунды.

Читайте также:

Чем отметился «Гиннес» в Подмосковье

Тяга к острой пище может быть симптомом депрессии или атеросклероза

Онколог рассказал о похожем на гастрит опасном симптоме

#рекорд
#мужчина
#овощи
#победители
#книга
Читайте нас в
Движение по Крымскому мосту возобновили
01 октября 2023, 13:31

Фото: iStock/gutaper

Движение по Крымскому мосту открыли после приостановки.
На Крымском мосту открыли движение для автомобилей. Об этом сообщает оперативный Telegram-канал информцентра по ситуации на мосту.
 
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», —сказано в сообщении.
Ранее движение приостановили утром 1 октября, срок действия ограничения не называли.

Напомним, 17 июля около четырех утра на Крымском мосту в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края был совершен теракт. В результате обрушился один пролёт, ещё один сошёл с опоры. В трагедии также погибли супружеская пара из Белгородской области, их несовершеннолетняя дочь осталась сиротой.

14 cентября по левой части Крымского моста, поврежденной в результате теракта в июле, открылось автомобильное движение. Предполагалось ввести мост в эксплуатацию 15 сентября, однако, сделать это получилось на один день раньше.

Читайте также:

Крымский мост закрыли для движения

Военэксперт Матвийчук: над Крымским мостом создали высокочастотный «колпак»

Воробьёв рассказал о ходе работ по восстановлению инфраструктуры в новых регионах РФ
 
#крымский мост
#новости
#автомобили
Читайте нас в
Путин на следующей неделе поучаствует в заседании дискуссионного клуба «Валдай»
01 октября 2023, 13:22

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин на следующей неделе примет участие в заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», передает телеканал «Россия 1».
Отмечается, что российский лидер также проведет заседание попечительского совета фонда «Талант и успех» и совещание с членами Совбеза РФ.

Напомним, XX ежегодное заседание международного дискуссионного клуба «Валдай» пройдет в Сочи со 2 по 5 октября. Международный дискуссионный клуб «Валдай» – экспертно-аналитический центр, который был образован в 2004 году в Великом Новгороде.

Ранее эксперт клуба Иван Тимофеев рассказал, что Валдайский клуб позволяет налаживать диалог между странами даже в период конфликтов. Он отметил, что в рамках Валдайского клуба взаимодействуют эксперты со всего мира.

Читайте также:

Путин поздравил ветеранов и личный состав Сухопутных войск с праздником

Андрей Воробьёв поздравил жителей Подмосковья с Днём Московской области

Эксперт объяснил уникальность формата клуба «Валдай»

#совещание
#сочи
#заседание
#лидер
#путин
#рф
Читайте нас в
Андрей Воробьёв поздравил жителей Подмосковья с Днём Московской области
01 октября 2023, 12:36

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв поздравил жителей Подмосковья с Днем Московской области. Свое поздравление Воробьёв опубликовал в своем телеграм-канале.
Воробьёв выразил надежду на то, что жители Московской области замечают изменения, которые происходят в большом и красивом регионе.

«Мы и дальше будем работать так, чтобы каждый городок, каждый округ преображался и становился еще лучше», — написал в своем поздравлении губернатор Подмосковья.

Напомним, ранее Воробьёв отметил важность того, что в Московской области все должны быть одной командой. Губернатор подчеркнул, что команда – это когда есть взаимовыручка, взаимопонимание и партнёрство, а главное, что всё это идёт от чистого сердца.

Читайте также:

Андрей Воробьёв: Важно, чтобы в Подмосковье все были одной командой

Воробьёв перечислил «умные» технологии, помогающие жителям Подмосковья

Андрей Воробьев: Мы максимально будем осуществлять поиск врачей

#подмосковье
#губернатор
#изменения
#технологии
#жители
#воробьёв
Читайте нас в
Достижения.рф