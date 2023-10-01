В Египте археологи нашли кувшины с вином, которому 5000 лет

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Археологи нашли сотни кувшинов, где были остатки вина, при раскопках в центральной части Египта.
Министерство туризма и древностей Египта сообщает, что археологическая миссия из Египта, Германии и Австрии вела работы у гробницы царицы Мернейт из Первой династии в районе Умм Эль-Кааб в Абидосе в Сохаге. Там исследователи обнаружила сотни закрытых кувшинов. Сосуды ранее не открывались. Внутри оказались остатки вина.
Кувшины сохранились в хорошем состоянии. Возраст вина, находившегося в них, равняется приблизительно 5000 лет.
Кроме кувшинов археологи нашли погребальную мебель.
Учёные из Европейского института подводной археологии (IEASM) нашли в Египте затонувший храм бога Амона и святилище Афродиты, которые были полны сокровищ.
Исследователи IEASM обнаружили храм Амона рядом со средиземноморском побережьем Египта. Здание, которое было первоначально построено для бога Амона, обрушилось во время землетрясения в середине II века до н. э. Оно являлось частью древнего портового города Тонис-Гераклион в заливе Абукир.
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Кувшины сохранились в хорошем состоянии. Возраст вина, находившегося в них, равняется приблизительно 5000 лет.
Учёные из Европейского института подводной археологии (IEASM) нашли в Египте затонувший храм бога Амона и святилище Афродиты, которые были полны сокровищ.
Исследователи IEASM обнаружили храм Амона рядом со средиземноморском побережьем Египта. Здание, которое было первоначально построено для бога Амона, обрушилось во время землетрясения в середине II века до н. э. Оно являлось частью древнего портового города Тонис-Гераклион в заливе Абукир.
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Мария Фирсова