В Египте из акулы, которая загрызла россиянина, сделают мумию

Фото: iStock/Nautilus Creative
Мумию акулы, убившей россиянина, разместят в музее
Из тигровой акулы, которая убила россиянина в Хургаде на прошлой неделе, сделают мумию, сообщает «РИА Новости».
Ранее акулу-убийцу выловили рыбаки. В руки ученых она попала мертвой, сейчас процесс бальзамирования и мумифицирования уже начался.
Отмечается, что из желудка животного извлекли голову, грудь и руки погибшего мужчины.
Чучело акулы будет размещено в музее «Института морских наук и заповедников Красного моря».
Ранее «Радио 1» сообщало, что двух бывших работников оборонно-промышленного комплекса в Курской области задержали по подозрению в работе на разведку Украины.
Ранее акулу-убийцу выловили рыбаки. В руки ученых она попала мертвой, сейчас процесс бальзамирования и мумифицирования уже начался.
Чучело акулы будет размещено в музее «Института морских наук и заповедников Красного моря».
Ранее «Радио 1» сообщало, что двух бывших работников оборонно-промышленного комплекса в Курской области задержали по подозрению в работе на разведку Украины.
Евгения Парфентьева