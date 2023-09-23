В Египте нашли затонувшее святилище Афродиты с сокровищами

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Учёные из Европейского института подводной археологии (IEASM) нашли в Египте затонувший храм бога Амона и святилище Афродиты, которые были полны сокровищ.
Live Science пишет, что исследователи IEASM обнаружили храм Амона рядом со средиземноморском побережьем Египта. Здание, которое было первоначально построено для бога Амона, обрушилось во время землетрясения в середине II века до н. э. Оно являлось частью древнего портового города Тонис-Гераклион в заливе Абукир.
Возможно, в данный храм приходили фараоны, чтобы получить от верховного бога подтверждение своей власти. Дайверам удалось здесь найти серебряные ритуальные инструменты, золотые украшения и сосуды для духов и мазей.
К востоку от храма археологи нашли греческое святилище, которое посвящено Афродите, богине любви. Здесь обнаружены артефакты, в их числе бронзовые и керамические предметы, греческое оружие. Значит грекам разрешалось торговать и селиться в городе во времена фараонов династии Саитов (между 688 г. до н.э. и 525 г. до н.э.).
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Возможно, в данный храм приходили фараоны, чтобы получить от верховного бога подтверждение своей власти. Дайверам удалось здесь найти серебряные ритуальные инструменты, золотые украшения и сосуды для духов и мазей.
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Мария Фирсова