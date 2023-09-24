В Египте около побережья заметили китовую акулу

Фото: iStock/crisod
Китовая акула, которая является самой крупной рыбой в мире, была замечена дайверами около побережья курортного города Марса-Алам в египетской провинции Красное море. Об этом сообщает портал Cairo24.
Отмечается, что акула была замечена дайверами во время их погружения. Считается, что китовая акула не опасна для человека.
Китовая акула — это редкий вид, который находится на грани исчезновения. Ее длина составляет 13 метров, а вес равен 21 тонне.
Напомним, ранее сообщалось о том, что акула напала на туриста возле берега пляжа в египетской Хургаде. Инцидент произошел в 30 метрах от берега. Очевидцами произошедшего стали другие отдыхающие.
В открытом море на россиянина напала тигровая акула, еще одна туристка успела вовремя выбраться из воды и спастись.
Читайте также:
Акула напала на туриста в Египте
В Египте из убившей российского туриста акулы сделают мумию
Одну из самых кровожадных акул поймали близ берега в Приморье
Китовая акула — это редкий вид, который находится на грани исчезновения. Ее длина составляет 13 метров, а вес равен 21 тонне.
В открытом море на россиянина напала тигровая акула, еще одна туристка успела вовремя выбраться из воды и спастись.
Читайте также:
Акула напала на туриста в Египте
В Египте из убившей российского туриста акулы сделают мумию
Одну из самых кровожадных акул поймали близ берега в Приморье
Екатерина Коршунова