В Екатеринбурге достали 50-летнюю Капсулу времени

Фото: istockphoto/Trifonov_Evgeniy
50 лет назад в Историческом сквере заложили Капсулу времени.
«КП» пишет, что люди собрались на проспекте Ленина прямо на Плотинке, желая увидеть, как будут вскрывать капсулу.
Сначала рабочие краном убрали тяжелый люк, на котором было указано, когда капсулу необходимо вскрывать, затем сняли бетонный цилиндр и вынули стальной «футляр». Капсулу висела над толпой на лебедке несколько минут. Затем ее опустили на сцену.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге начались съёмки шпионской драмы «Берлинская жара», который выйдет уже в 2024 году.
Сериал расскажет о роли советской разведки и отечественной науки в создании ядерного щита СССР, а также о поединке с британскими спецслужбами за информацию об урановой программе нацистской Германии.Известно, что в сериале планируется восемь серий.
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Сначала рабочие краном убрали тяжелый люк, на котором было указано, когда капсулу необходимо вскрывать, затем сняли бетонный цилиндр и вынули стальной «футляр». Капсулу висела над толпой на лебедке несколько минут. Затем ее опустили на сцену.
«Если вы ждёте, что её сейчас откроют, то знайте, что вскрывать её сегодня не будут. Она два дня будет висеть на сцене, чтобы все смогли сфотографироваться с ней. Вскроют её в тихих и спокойных условиях Музея истории Екатеринбурга», - сообщил ведущий церемонии.Содержимое Капсулы времени будет частью экспозиции Музея истории Екатеринбурга.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге начались съёмки шпионской драмы «Берлинская жара», который выйдет уже в 2024 году.
Сериал расскажет о роли советской разведки и отечественной науки в создании ядерного щита СССР, а также о поединке с британскими спецслужбами за информацию об урановой программе нацистской Германии.Известно, что в сериале планируется восемь серий.
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Мария Фирсова