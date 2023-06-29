В Екатеринбурге началась уличная акция в память погибшего ребёнка







Более 1500 человек искали мальчика три дня. Сегодня утром его тело обнаружили в сумке за гаражами. Установлено, что смерть наступила несколько месяцев назад.

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