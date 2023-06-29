В Екатеринбурге началась уличная акция в память погибшего ребёнка

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Жители Екатеринбурга вышли на уличную акцию в память погибшего ребёнка
Жители Екатеринбурга в память о погибшем ребёнке принесли цветы и игрушки к дому семьи. Об это сообщает корреспондент ТАСС.
Известно, что 26 июня в полицию Екатеринбурга обратилась 34-летняя приемная мать и заявила, что ее шестилетний сын ушел из дома и не вернулся.
СК возбудил уголовное дело по факту гибели ребенка. Теперь следователи будут работать с органами опеки, а также самой приемной матерью, которая соврала правоохранителям, заявив, что мальчик пропал всего пару дней назад.
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Известно, что 26 июня в полицию Екатеринбурга обратилась 34-летняя приемная мать и заявила, что ее шестилетний сын ушел из дома и не вернулся.
Более 1500 человек искали мальчика три дня. Сегодня утром его тело обнаружили в сумке за гаражами. Установлено, что смерть наступила несколько месяцев назад.
СК возбудил уголовное дело по факту гибели ребенка. Теперь следователи будут работать с органами опеки, а также самой приемной матерью, которая соврала правоохранителям, заявив, что мальчик пропал всего пару дней назад.
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Андрей Гаврилов