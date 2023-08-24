В Екатеринбурге накрыли подпольный цех, где из протухшей курицы делали шаурму

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Цех с просроченной курицей, которая, предварительно, уже полгода поступает на рынки и используется для приготовления шаурмы, накрыт в Екатеринбурге. Об этом пишет издание РИА Новости.
На складе обнаружено несоответствие нормам хранения продукта, а также антисанитарные условия.
Сотрудники полиции выясняют, на какие рынки могла пойти испорченная продукция. По словам работников цеха, мясо планировалось утилизировать. Заготовки для приготовления шаурмы лежали ра грязных картонных коробках. По информации собеседника издания, мясо приобреталось в уже просроченном виде, после чего мариновалось и отправлялось на рынки.
По данному факту инициирована проверка.
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Сотрудники полиции выясняют, на какие рынки могла пойти испорченная продукция. По словам работников цеха, мясо планировалось утилизировать. Заготовки для приготовления шаурмы лежали ра грязных картонных коробках. По информации собеседника издания, мясо приобреталось в уже просроченном виде, после чего мариновалось и отправлялось на рынки.
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Анастасия Крестьянова