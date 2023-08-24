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В Екатеринбурге накрыли подпольный цех, где из протухшей курицы делали шаурму

В Екатеринбурге нашли цех с просроченной курицей, из которой готовили шаурму
24 августа 2023, 21:05

Фото: iStock/Michael Wallis

Цех с просроченной курицей, которая, предварительно, уже полгода поступает на рынки и используется для приготовления шаурмы, накрыт в Екатеринбурге. Об этом пишет издание РИА Новости.
На складе обнаружено несоответствие нормам хранения продукта, а также антисанитарные условия.

Сотрудники полиции выясняют, на какие рынки могла пойти испорченная продукция. По словам работников цеха, мясо планировалось утилизировать. Заготовки для приготовления шаурмы лежали ра грязных картонных коробках. По информации собеседника издания, мясо приобреталось в уже просроченном виде, после чего мариновалось и отправлялось на рынки.


По данному факту инициирована проверка.

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Водителей предупредили о тумане в Московской области
24 августа 2023, 21:14

Фото: Istockphoto / ElcovaLana

В Московской области в ночь на четверг синоптики прогнозируют туман. Об этом предупредили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Этой ночью в Московском регионе ожидается туман. Видимость на дорогах ухудшится до 200-700 м. В связи с неблагоприятными метеоусловиями водителям следует быть предельно внимательными, снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих автомобилей», – говорится в сообщении.
В ведомстве также посоветовали не совершать резких обгонов и перестроений, быть аккуратнее на поворотах.
 
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#водители
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В Реутове запустили веломаршрут от метро «Новокосино» до будущей станции МЦД-4
24 августа 2023, 21:02

Фото: Istockphoto / Canetti

Для жителей и гостей Реутова открыли велодорожку от метро «Новокосино» до станции «Реутов» будущей четвёртой ветки Московских центральных диаметров. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
МЦД-4 планируют запустить в наукограде в начале сентября. Маршрут велодорожки протяжённостью около 1 км проходит по нечётной стороне домов на улице Южной.
 
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#московская область
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В Подмосковье в окно многоэтажки влетел канюк
24 августа 2023, 20:54

Фото: Минсельхозпрод МО

В квартиру девятиэтажного дома в городском округе Ступино залетела хищная птица. Хозяин жилья передал её ветеринарам, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Подмосковья.
«Ветеринарные специалисты определили, что это канюк обыкновенный из семейства ястребиных. Хищника осмотрели и повреждений не выявили. После осмотра его выпустили в естественную среду», – говорится в сообщении. 
Канюк – пернатый хищник средних размеров. У него крючковатый клюв, острые когти и мощные крылья. Питается в основном мелкими грызунами, иногда земноводными.
 
Если в квартиру залетела птица, ветеринары рекомендуют не пытаться ловить её руками, отметили в ведомстве. На когтях пернатых много микробов, которые, при попадании в кровь могут вызвать серьёзные заболевания. Чтобы исключить травмы, нужно надеть плотные перчатки или варежки. 
 
После того как птица вылетела из помещения, его необходимо продезинфицировать моющими средствами.

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В Подмосковье перед новым учебным годом проверяют школьные автобусы
24 августа 2023, 20:41

Фото: Минтранс МО

Сотрудники Госавтоинспекции, Минтранса и администраций муниципалитетов Подмосковья проверяют школьные автобусы в преддверии нового учебного года. Об этом сообщили в пресс-службе транспортного ведомства.
Проверке подлежат исправность тормозной системы, внешних световых приборов, износ протектора шин и другие параметры, влияющие на безопасность. Также проводится проверка медицинского контроля водителей.
 
Представители ведомств, входящие в состав комиссии, отмечают, что школьные автобусы должны соответствовать требованиям Технического регламента.
 
Также автоинспекторы оснащают салоны школьных автобусов памятками, чтобы юные пассажиры могли изучать правила безопасного поведения.

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#подмосковье
#московская область
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Можайская котельная уже осенью обеспечит теплом жителей после капремонта
24 августа 2023, 19:54

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Отремонтированная котельная уже этой осенью будет готова обеспечить теплом жителей Можайского городского округа. Капремонт начался в 2021 году и сейчас подходит к завершению, пишет издание «Можайск Новая жизнь».
«Смонтированы экономайзер, наружные сети холодного водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения. Установлена автоматизированная система управления, отремонтированы внутренние системы газоснабжения, запущены новые котлы. Сейчас ведётся благоустройство территории», – рассказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский
Тепло в дома из этой котельной получают более 7 тыс жителей муниципалитета. К отопительному сезону работы будут завершены. 
 
По словам главы Можайского городского округа Дениса Мордвинцева, в муниципалитете продолжают обследование многоквартирных домов и проверку их готовности к отопительному сезону. Сейчас к зиме полностью готово 95% объектов.

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#подмосковье
#московская область
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Лавров прокомментировал авиакатастрофу, в которой погиб Пригожин
Лавров об авиакатастрофе, в которой погиб Пригожин: Ориентироваться нужно на факты
24 августа 2023, 19:47

Фото: сайт Кремля

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что ориентироваться нужно на факты, а не на ту информацию, которую тиражируют западные издания.
Так, министр прокомментировал информацию об авиакатастрофе под Тверью, в которой погиб глава ЧВК Вагнер Евгений Пригожин. 

Прежде, о трагедии высказался президент России Владимир Путин. Он выразил соболезнования семьям погибших и заявил, что расследование по факту крушения самолета будет проведено в полном объеме.

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Путин выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе под Тверью


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#евгений пригожин
#чвк
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За ремонт дорог на «Доброделе» проголосовали уже 154 тыс жителей Подмосковья
24 августа 2023, 19:36

Фото: Минтранс МО

Более 154 тыс жителей Московской области уже проголосовали на портале «Добродел» по ремонту дорог на 2024 год, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса. Там напомнили, что голосование завершится ровно через неделю – 31 августа.
Проголосовать разрешается только за одну дорогу. При желании можно приложить фото, оставить комментарий, поддержать других пользователей комментарием или лайком. 

Во второй этап голосования на «Доброделе» включены дороги, отобранные профильными специалистами с учётом предложений жителей. По результатам финального этапа определят участки, которые включат в программу ремонта на следующий год. Это будут дороги, получившие самую большую поддержку жителей. 
 
Проголосовать можно по ссылке.

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#подмосковье
#московская область
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Путин выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе под Тверью
Путин выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе в Тверской области
24 августа 2023, 18:59

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин выразил искренние соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе в Тверской области.
В  ходе встречи с врио главы ДНР Денисом Пушилиным, президент заявил, что погибший глава ЧВК Вагнер Евгений Пригожин был талантливым бизнесменом.

Путин отметил, что накануне Пригожин вернулся из Африки. 

В связи с трагедией, которая унесла жизни десяти людей, находившихся на борту частного самолета, Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших и отметил, что расследование будет проведено ​в полном объеме.

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#расследование
#сво
#вагнер
#евгений пригожин
#чвк
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Метеоролог Леус предупредил о радиационных туманах, которые накроют Москву завтра утром
24 августа 2023, 18:58

Фото: iStock/Rhys Leonard

В пятницу, 24 августа, в Москве ожидаются утренние радиационные туманы, которые рассеются через 2-3 часа после восхода солнца. Об этом в своём Telegram-канале сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Отмечается, что с севера идёт холодный циклон, который увёл дождевые тучи на юг Московской области.

«Поступающий в регион холодный воздух и уменьшение количества облаков приведут к тому, что земная поверхность и прилегающий к ней слой воздуха ночью начнут активно отдавать тепло в атмосферу – этот процесс называется радиационное выхолаживание», – рассказал синоптик.

Утром в Москве ожидается похолодание до +8 – +10 градусов по Цельсию. На севере Подмосковья ожидается понижение температуры до +5.

Леус уточнил, что особенно густыми туманы будут у водоёмов. Ожидается очень слабая видимость. Однако они будут рассеиваться через 2-3 часа после восхода, который завтра произойдёт в 5:20 утра.

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