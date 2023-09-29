В Екатеринбурге педагогам запретили общаться с родителями в WhatsApp* и Telegram

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В Екатеринбурге педагогам запретили переписываться с родителями учеников в мессенджерах WhatsApp и Telegram. Информацию сообщает издание e1.ru.
Как сообщает издание, родители школьников Екатеринбурга стали получить уведомления от классных руководителей о том, что они прекращают использование мессенджеров WhatsApp и Telegram для связи по учебным вопросам. Общение с учителем предлагают вести по старинке — в бумажных дневниках.
Общение между учителями и родителями в этих мессенджерах будет прекращено с 1 октября. Информация об этом следует из скриншота переписки, который опубликовал e1.ru. Как отмечает издание, такие меры были предприняты властями для перевода школьного общения на отечественную платформу, разработанную «ВКонтакте» и «Сферум».
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