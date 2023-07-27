В Екатеринбурге пропавшую восьмилетнюю девочку нашли живой

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В Екатеринбурге нашли живой восьмилетнюю девочку, которая ранее пропала в поселке Компрессорный. Девочка находилась в общежитии, расположенном рядом с ее домом, сообщает «ЕАН».
Местные жители заявили, что в общежитии проживают пьющие люди, а также лица, ранее отбывающие наказания в местах заключения. По информации издания, восьмилетнюю девочку нашли в комнате одного из жильцов комнат. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства пропажи несовершеннолетней.
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Анастасия Крестьянова