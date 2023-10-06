В Екатеринбурге простились с погибшим из-за предателя Кузьминова штурманом

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В Екатеринбурге прошла церемонию прощания с 34-летним Хушбахтом Турсуновым, который отказался перейти на сторону ВСУ при угоне Максимом Кузьминовым самолета Ми-8, сообщает E1.RU.
Напомним, 9 августа 2023 года капитан ВКС России Максим Кузьминов угнал военный вертолет Ми-8, чтобы передать его в руки ВСУ. Операция «Синица» разрабатывалась украинской стороной около полугода и привела не только к потере вертолета, но и двух сослуживцев Кузьминова, которые не согласились перейти на вражескую сторону.
Украинские боевики убили бортмеханика Никиту Кирьянова, а также уроженца Екатеринбурга, штурмана Хушбахта Турсунова.
Церемонию прощания с российским героем посетили вдова Турсунова, его маленький сын, родственники и сослуживцы.
Погибшего летчика похоронили со всеми воинскими почестями, а после прощания тело погибшего увезут в Таджикистан, чтобы похоронить по традициям его семьи.
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Украинские боевики убили бортмеханика Никиту Кирьянова, а также уроженца Екатеринбурга, штурмана Хушбахта Турсунова.
Погибшего летчика похоронили со всеми воинскими почестями, а после прощания тело погибшего увезут в Таджикистан, чтобы похоронить по традициям его семьи.
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Евгения Парфентьева