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В Екатеринбурге простились с погибшим из-за предателя Кузьминова штурманом

06 октября 2023, 18:58
Фото: iStock/dragana991

Фото: iStock/dragana991

В Екатеринбурге прошла церемонию прощания с 34-летним Хушбахтом Турсуновым, который отказался перейти на сторону ВСУ при угоне Максимом Кузьминовым самолета Ми-8, сообщает E1.RU.
Напомним, 9 августа 2023 года капитан ВКС России Максим Кузьминов угнал военный вертолет Ми-8, чтобы передать его в руки ВСУ. Операция «Синица» разрабатывалась украинской стороной около полугода и привела не только к потере вертолета, но и двух сослуживцев Кузьминова, которые не согласились перейти на вражескую сторону.

Украинские боевики убили бортмеханика Никиту Кирьянова, а также уроженца Екатеринбурга, штурмана Хушбахта Турсунова.


Церемонию прощания с российским героем посетили вдова Турсунова, его маленький сын, родственники и сослуживцы.

Погибшего летчика похоронили со всеми воинскими почестями, а после прощания тело погибшего увезут в Таджикистан, чтобы похоронить по традициям его семьи.

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Британец 15 лет не пользуется деньгами
06 октября 2023, 19:10

Фото: iStock/Lazy_Bear

Мужчина из Англии рассказал, что уже 15 лет живёт без денег.
Oddity Central пишет, что мужчина старается избегать современных технологий. Марк Бойл отказался от денег в 2008 году. У него была хорошая должность на работе и высокий оклад. Но мужчина решил изменить свою жизнь после философской беседы с другом. Они пришли ко мнению, что именно деньги-источник всех бед. Марк продал дом, переехал в старый фургон.
 
«Я обнаружил, что настоящая безопасность — это дружба, а не деньги», — сказал британец.
Бойл понимает, что жить так, как он, сложно, но надеется, что его поступок заставит людей задуматься о настоящих ценностях.

Ранее американка рассказала, как она живёт с аллергией на воду. Каждый поход в душ для 25-летней американки становится испытанием.

25-летняя Тесса Хансен-Смит из Калифорнии страдает редкой формой аллергии, которая известна как аквагенная крапивница. При любом контакте с водой кожу покрывают волдыри и рубцы. Девушка узнала о диагнозе в 8 лет. Болезнь продолжает прогрессировать.

«Я выходила из душа с огромными рубцами на коже, а после душа у меня кровоточила кожа головы», — вспоминает Тесса.
В школьные годы дети воспринимали её диагноз как шутку и зачастую специально обливали водой. Во время пандемии COVID-19 девушке пришлось бросить учебу: иммунная система ослабла так сильно, что у началось обезвоживание организма.

Сейчас лекарства от аквагенной крапивницы не существует. Диагноз редкий. Известно на данный момент о 250 зарегистрированных случаях по всему миру.

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#деньги
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Воробьёв открыл в Физтех-лицее крупнейший в России детский технопарк
06 октября 2023, 19:10

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв открыл в Физтех-лицее в Долгопрудном самый большой в России детский технопарк. Наряду с начальной школой на 425 мест и кампусом для проживания он стал последним элементом естественно-научного образовательного кластера, созданного по инициативе главы региона.
«Сегодня мы имеем возможность поздравить наших любимых, дорогих преподавателей, передовиков, новаторов, наставников, объединяющих талантливых ребят, которые хотят добиться успеха в жизни и сделать много добрых дел. Спасибо нашему президенту, поддержавшему этот смелый проект, строителям, сумевшим запустить его раньше срока. Это всё для вас, одаренных ребят, которые хорошо учатся, прославляют нашу страну уже в юном возрасте на олимпиадах и различных соревнованиях», – сказал Воробьёв на церемонии открытия.
Он подчеркнул, что технологии в современном мире имеют определяющее значение. 
 
В технопарке расположено 58 лабораторий по шести направлениям – «биохимтех», «цифратех», «мехтех», «квантех», «техпред» и «креативтех». Там ежегодно смогут заниматься около 10 тыс ребят со всей страны. В технопарке обустроены экспериментальная агрозона, полигон для испытания беспилотников, инженерные и творческие мастерские, планетарий, театральная студия, студии звуко- и видеозаписи, музей техники и научных достижений, оранжерея, актовые залы, столовая и медпункт.
«Хочу поздравить всех педагогов – творческих, креативных, настойчивых, вселяющих веру в каждого ребёнка. Вы молодцы! Мы искренне благодарны членам попечительского совета, его председателю Андрею Юрьевичу Воробьёву, потому что такое чудо, как здесь, – единственное сегодня в России», – заявила директор Физтех-лицея им. П.Л. Капицы Марина Машкова.
Учащиеся будут работать в технопарке над краткосрочными проектами, а также использовать его инфраструктуру для собственных разработок, создания стартапов, получения авторских свидетельств и патентов. 
«При поддержке Московской области и правительства России на базе Физтех-лицея мы сделали самый большой технопарк в стране. Здесь более 50 лабораторий, созданных с различными инженерно-техническими компаниями. Ребята смогут применять свои идеи и стать соавторами многих работ компаний. У нас подписано соглашение с более 60 организациями-лидерами российского технологического и IT-сектора», – рассказал директор технопарка Андрей Богданов
В Долгопрудном также прошел Попечительский совет АНОО «Физтех-лицей» им. П.Л. Капицы и Всероссийского естественно-научного школьного кластера. В нём приняли участие Андрей Воробьёв, руководители компаний, негосударственных институтов, образовательных центров, фондов и ректоры вузов.
 
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#губернатор
#технопарк
#долгопрудный
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#лицей
#московская область
#подмосковье
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Из-за изменения климата миллионы детей стали беженцами
06 октября 2023, 18:53

Фото: iStock/kieferpix

По данным ООН, ураганы и наводнения вынудили детей покидать свои дома более 43 млн раз.
В новом докладе на сайте Детского фонда ООН (UNICEF) сказано, что в период с 2016 по 2021 год наводнения, пожары, штормы стали причиной 134 млн случаев переселения людей. 43 млн приходится на детей.
 
В ближайшие 30 лет показатель увеличится ещё в 3 раза — до 113 млн ситуаций, в которых детям придётся покинуть дома из-за стихийных бедствий.
 
«Реальность такова, что в будущем пострадает гораздо больше детей, поскольку последствия изменений климата продолжают усиливаться», —сообщила специалист по миграции UNICEF Лора Хили.
19 млн случаев дети были вынуждены переехать из-за наводнений в Индии и Китае, а лесные пожары в США и Канаде коснулись  810 тысяч детей и подростков.
 
Дети более уязвимы перед климатическими бедствиями, так как они зависят от взрослых. Это подвергает детей риску эксплуатации.

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#климат
#дети
#оон
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Милонов усомнился в возможности уравнивания шаманизма с православием
06 октября 2023, 18:42

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов высказал непонимание и скепсис по поводу возможности признания шаманизма равноценной религией с основными в России.
«При всём моем уважении к уважаемому Адыг-Ээрену и всем шаманам в целом, я не совсем понимаю, как шаманизм можно выделить в отдельную религию и сравнить, например, с Русской православной церковью или католической общиной», – прокомментировал ситуацию в беседе с Общественной Службой Новостей Милонов.

При этом, он подчеркнул, что с уважением относится ко всем тем, кто придерживается принципов и ценностей шаманизма.

Кроме этого, парламентарий пригласил Верховного шамана России Кара-оолу Допчун-оола в Госдуму или «в окопы под Горловкой для теологической дискуссии».

Верховный шаман России, глава организации «Адыг-Ээрен» Кара-оол Допчун-оол заявил о необходимости признать и уравнять шаманизм в России с другими религиями для преодоления религиозного разделения многонационального народа.

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#религия
#культура
#россия
#общество
#госдума
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Эксперт в сфере миграции Коженов: Законы РФ в отношении мигрантов работают чётко
06 октября 2023, 18:27

Фото: istockphoto.com/Anze Furlan / psgtproductions

Эксперт в сфере миграции Вадим Коженов высказал мнение о том, что в России законодательство в отношении мигрантов работает чётко и даже жёстко.
«Мигрантов у нас действительно много – от 7 до 8 млн примерно. Тех, кто нарушает закон РФ сразу отправляют домой. Ежегодно вводится порядка 150 тыс. запретов для иностранных граждан, которые что-то нарушили», — приводит Общественная Служба Новостей слова Коженова.

При этом, по его мнению, в большинстве случаев закон работает с мигрантами чересчур жёстко, запрещая въезд в Россию иностранным гражданам. Он отметил, что в данном случае речь идёт именно о тех, у кого были проблемы с документами и регистрацией, в частности.

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#закон
#государство
#рф
#мигранты
#общество
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Ежи в лесах Подмосковья в ближайшее время впадут в зимнюю спячку
06 октября 2023, 18:26

Фото: Комлесхоз МО

Ежи в подмосковных лесах заканчивают подготовку к зиме, сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области. Для долгого зимнего сна зверьки подыскивают глубокие норы, предпочитая, чтобы они располагались под корнями деревьев и старыми пнями, засыпанными листвой и хвоей.
«Ежи утепляют зимние лёжки мхом и сухими листьями. В каждом таком домике зимует один ёжик. Перед уходом в спячку ежи активно питаются белковой пищей, набирая запасы жира под кожей и во внутренних органах. Запасти насекомых, улиток и червей на зиму невозможно, а жир послужит энергетическим запасом на время зимнего сна», – рассказали в подмосковном Комлесхозе. 
С наступлением первых заморозков, когда питание становится скудным, ежи закрывают вход в гнездо изнутри и засыпают, свернувшись клубком. В зимнюю спячку они впадают до апреля. Проспать зверёк может 240 дней. Изредка ежи могут просыпаться и даже выходить наружу, но окончательное пробуждение наступает весной.
 
В ведомстве жителей и гостей Подмосковья попросили не забирать домой найденных в осеннем лесу ежей, иначе они не успеют приготовиться к зиме. Также нельзя разрушать гнёзда этих животных. Если ёж не успеет построить новое гнездо, он погибнет.
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#осень
#природа
#московская область
#подмосковье
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Демограф Крупнов: «Этно-национальные диаспоры – это государство в государстве»
06 октября 2023, 18:10

Фото: istockphoto.com/Oleg Elkov

Председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов заявил об актуальных проблемах с мигрантами в России.
Так, по его словам, в том числе, неравное число мигрантов в разных регионах страны способствует всё большей неравномерности в развитии субъектов РФ.

«Во-вторых, проблема в том, что Россию постоянно подзуживают бывшие Советские республики, поэтому необходим проект большой новой России. Третья проблема – возникновение и устойчивое развитие этно-национальных диаспор, которые тесно связаны со странами происхождения, по сути, этно-национальные диаспоры – это государство в государстве», – добавил в беседе с Общественной Службой Новостей Крупнов.

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#государство
#рф
#мигранты
#общество
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Детеныш панды из Московского зоопарка открыл глаза
В Московском зоопарке детеныш панды открыл глаза на 42-й день после рождения
06 октября 2023, 18:04

Фото: iStock/Hung_Chung_Chih

Генеральный директор учреждения Светлана Акулова заявила, что детеныш панды, которая родилась в Московском зоопарке, открыла глаза на 42-й день жизни. Об этом Акулова написала в своем телеграм-канале.
Акулова отметила, что малышка реагирует на свет, однако видеть она сможет только к концу этого месяца. Гендиректор зоопарка добавила, что на данный момент детеныш панды весит 2 килограмма 134 грамма.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что детеныш панды, который родился в Московском зоопарке, оказался самкой. По словам Собянина, за детёнышем ведется постоянное наблюдение специалистов.

Напомним, в конце августа в России впервые родился детеныш большой панды. Родители новорожденного – Жуи и Диндин – приехали из Китая в Москву в 2019 году. Как отметил Собянин, животных передали России в честь 70-летия установления дипломатических отношений между нашими государствами.

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#тревога
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Движение по Малому московскому кольцу ограничено из-за ДТП с тремя грузовиками
06 октября 2023, 18:00

Фото: Istockphoto / Evgen_Prozhyrko

Движение по Малому московскому кольцу частичного ограничено из-за аварии с участием трёх грузовых и одного легкового автомобиля. Об этом сообщили в пресс-служба Главного управления МВД по Московской области.
ДТП было зафиксировано в 13:50 на 165-м км автодороги А-107 в Раменском. После попутного столкновения четырёх машин один из грузовиков съехал в кювет.
 
По данным полиции, в ДТП погиб водитель легковушки. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Все обстоятельства аварии выясняются. 

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#подмосковье
#московская область
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