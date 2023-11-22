В Екатеринбурге состоящих на учёте в полиции людей отправляют на спецоперацию

Жителям Екатеринбурга, которые состоят на учете в органах полиции, предлагают подписать контракт с военными и отправиться в зону спецоперации. В этом случае они будут сняты с учета в полиции. Об этом городскому порталу E1.ru рассказал замначальника МВД Екатеринбурга Андрей Ершов.