В Екатеринбурге состоящих на учёте в полиции людей отправляют на спецоперацию

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Жителям Екатеринбурга, которые состоят на учете в органах полиции, предлагают подписать контракт с военными и отправиться в зону спецоперации. В этом случае они будут сняты с учета в полиции. Об этом городскому порталу E1.ru рассказал замначальника МВД Екатеринбурга Андрей Ершов.
«Лица, которые состоят на профилактическом учете как ранее судимые, получают разъяснения, что их снимут с учета, если они подпишут контракт с военными. Хочет [заключить договор с Минобороны], пожалуйста, это его право. Если он сделает это, то юридически будет несудимый и отправится защищать Родину. А на учет к нам попадают по разным категориям: за разбой, за наркотики, за кражу и так далее», — отметил полицейский.Подписать контракт и отправиться на СВО предлагают должникам и судебные приставы. Так, новосибирское издание NGS24 сообщало, что Федеральная служба судебных приставов РФ начала массово рассылать должникам письма, в которых предлагают записываться добровольцами на СВО, чтобы заработать там деньги для оплаты задолженностей.
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