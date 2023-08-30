В Екатеринбурге вскрыли капсулу времени, которую заложили 50 лет назад

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«Естественно, надо будет найти еще аппаратуру, с помощью которой прослушать записи. Там и почетные граждане, и единственная женщина, которая занимала должность главы Екатеринбурга, Анна Бычкова», - поделился глава Екатеринбурга Алексей Орлов.
Чтобы достать капсулу, рабочие краном убрали тяжелый люк, на котором было указано, когда капсулу необходимо вскрывать, затем сняли бетонный цилиндр и вынули стальной «футляр». Капсулу висела над толпой на лебедке несколько минут. Затем ее опустили на сцену.
Новая капсула времени будет заложена в исторический день рождения Екатеринбурга 18 ноября 2023 года.
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