В Ельдигино местные жители помогли очистить от снега площадку у Дома культуры

Фото: пресс-служба городского округа Пушкинский
Жители села Ельдигино городского округа Пушкинский вышли на субботник и почтили площадку у Дома культуры «Ельдигинский». Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Одним из участников субботника стала уполномоченный главы горокруга Пушкинский по территориям Нина Ушакова. По её словам, это ценно, когда жители стремятся помочь родному селу стать уютнее в преддверии Нового года.
На снежный субботник собрались члены клуба «Активное долголетие», члены молодёжно-патриотического клуба, спортивной секции школы, сотрудники Дома Культуры Ельдигинский, а также МКУ «Ельдигино Сервис».
Отмечается, что помочь в уборке местные жители решили в преддверии открытия новогодней Елки в Ельдигино, которое запланировано на 6 декабря.
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«Я точно знаю, что в Ельдигино живут трудолюбивые люди, которые умеют и хотят работать. Которые любят своё село, всегда готовы прийти на помощь своему МКУ по благоустройству, где сегодня трудятся их земляки, причём работают со всей отдачей, и люди это видят. Которые готовы не советы давать и назначать виновных в том, что где-то не так хорошо, как нам хотелось бы, а готовы сами, если есть силы и возможности, помочь родному селу стать уютнее в преддверии Нового года», — рассказала она.
Отмечается, что помочь в уборке местные жители решили в преддверии открытия новогодней Елки в Ельдигино, которое запланировано на 6 декабря.
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Екатерина Шмакова