В электричках Москвы и Подмосковья с 15 октября изменят плату за проезд

Фото: ЦППК
В Москве и Московской области с 15 октября изменятся тарифы на проезд в пригородных поездах. Изменения коснутся разовых билетов и абонементов во всех категориях пригородных поездов, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса со ссылкой на Московско-Тверскую пригородную пассажирскую компанию.
Цена проезда по железнодорожным тарифам составит:
– по всем маршрутам в пределах участка Ленинградский вокзал – Ховрино в Москве 52 рубля;
– за одну пригородную зону в Подмосковье 33 рубля.
Цена проезда на МЦД-3 по билету «Кошелёк» карты «Тройка» составит:
– в зоне «Центральная» от Ховрина до Ухтомской 54 рубля (Ленинградский и Казанский вокзалы тоже входят в эту зону);
– в зоне «Пригород» от Зеленограда до Левобережной и от Люберец до Ипподрома 71 рубль.
– в зоне «Дальняя» от Клина до Алабушева и от 88-го км до Совхоза 71 рубль 33 рубля за каждую зону за границами зоны «Пригород».
В стоимость проезда уже входит пересадка на метро, МЦК или МЦД за 90 минут, а на некоторых маршрутах МЦД-3 – за 120.
Для отдельных групп граждан в пригородных поездах предусмотрены федеральные и региональные льготы на проезд. Дети до семи лет могут ездить бесплатно.
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– по всем маршрутам в пределах участка Ленинградский вокзал – Ховрино в Москве 52 рубля;
Цена проезда на МЦД-3 по билету «Кошелёк» карты «Тройка» составит:
– в зоне «Центральная» от Ховрина до Ухтомской 54 рубля (Ленинградский и Казанский вокзалы тоже входят в эту зону);
– в зоне «Пригород» от Зеленограда до Левобережной и от Люберец до Ипподрома 71 рубль.
– в зоне «Дальняя» от Клина до Алабушева и от 88-го км до Совхоза 71 рубль 33 рубля за каждую зону за границами зоны «Пригород».
В стоимость проезда уже входит пересадка на метро, МЦК или МЦД за 90 минут, а на некоторых маршрутах МЦД-3 – за 120.
Для отдельных групп граждан в пригородных поездах предусмотрены федеральные и региональные льготы на проезд. Дети до семи лет могут ездить бесплатно.
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Лора Луганская