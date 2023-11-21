В Электростали устраняют нарушения в котельной «Восточная»

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В котельной «Восточная» в городском округе Электросталь продолжают устранять нарушения, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Московской области. Сейчас работают три котла, температура теплоносителя растёт.
«Для нормализации температурного режима АО «ВКС» переводит работу котельной с двухконтурной на одноконтурную с перестройкой гидравлического и температурного режимов работы внутри котельной. Это высвободит два теплообменника для проведения работ по их прочистке», – говорится в сообщении.Помимо этого, специалисты ведут промывку фосфорной кислотой двух теплообменников «Ридан» из пяти. Как пояснили в Минэнерго, при любой схеме работы котельной как минимум три теплообменника должны постоянно находиться в работе.
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Лора Луганская