В Ереване местные жители несут цветы к посольству РФ в память о миротворцах

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Жители Еревана приносят цветы к российскому посольству в память о миротворцах, которые погибли в Нагорном Карабахе.
РИА Новости пишет, что несколько семей и одна женщина возложили цветы.
Минобороны России сообщало, что в среду автомобиль с российскими миротворцами обстреляли из стрелкового оружия в районе населенного пункта Джанятаг в Нагорном Карабахе. Военные погибли.
По информации пресс-службы Кремля в четверг, президент Азербайджана Ильхам Алиев обещал Владимиру Путину провести тщательное расследование гибели российских миротворцев в Карабахе, виновные понесут наказание.
Ранее военный эксперт Игорь Никулин заявил, что конфликт в Нагорном Карабахе касается только Азербайджана, потому что Ереван самостоятельно решил не претендовать на территорию региона. Специалист напомнил о заявлении премьера Армении Никола Пашиняна о признании территории Карабаха за Азербайджаном и подчеркнул, что у Еревана после этого «не может быть каких-то претензий».
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«Мой глубочайший поклон матерям, женам, сестрам, дочерям. Крепитесь. Я благодарна этим парням, что приехали из России и служили в Нагорном Карабахе», - сказала одна из жительниц Еревана по имени Алла.
По информации пресс-службы Кремля в четверг, президент Азербайджана Ильхам Алиев обещал Владимиру Путину провести тщательное расследование гибели российских миротворцев в Карабахе, виновные понесут наказание.
Ранее военный эксперт Игорь Никулин заявил, что конфликт в Нагорном Карабахе касается только Азербайджана, потому что Ереван самостоятельно решил не претендовать на территорию региона. Специалист напомнил о заявлении премьера Армении Никола Пашиняна о признании территории Карабаха за Азербайджаном и подчеркнул, что у Еревана после этого «не может быть каких-то претензий».
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Мария Фирсова