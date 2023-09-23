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В Ереване местные жители несут цветы к посольству РФ в память о миротворцах

23 сентября 2023, 15:47
Фото: iStock/SergeyPankratov

Фото: iStock/SergeyPankratov

Жители Еревана приносят цветы к российскому посольству в память о миротворцах, которые погибли в Нагорном Карабахе.
РИА Новости пишет, что несколько семей и одна женщина возложили цветы.
«Мой глубочайший поклон матерям, женам, сестрам, дочерям. Крепитесь. Я благодарна этим парням, что приехали из России и служили в Нагорном Карабахе», - сказала одна из жительниц Еревана по имени Алла.

Минобороны России сообщало, что в среду автомобиль с российскими миротворцами обстреляли из стрелкового оружия в районе населенного пункта Джанятаг в Нагорном Карабахе. Военные погибли.

По информации пресс-службы Кремля в четверг, президент Азербайджана Ильхам Алиев обещал Владимиру Путину провести тщательное расследование гибели российских миротворцев в Карабахе, виновные понесут наказание.

Ранее военный эксперт Игорь Никулин заявил, что конфликт в Нагорном Карабахе касается только Азербайджана, потому что Ереван самостоятельно решил не претендовать на территорию региона. Специалист напомнил о заявлении премьера Армении Никола Пашиняна о признании территории Карабаха за Азербайджаном и подчеркнул, что у Еревана после этого «не может быть каких-то претензий».

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#армения
#азербайджан
#россия
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Жертвы модельного агентства Mary Way обратились в суд с коллективным иском
23 сентября 2023, 13:59

Фото: iStock/Michał Chodyra

Люди верили обещаниям о работе с топовыми брендами, высоких гонорарах и несли в модельное агентство деньги. Многие ради этого брали кредиты.
РЕН ТВ пишет, что модельное агентство славится фиктивными кастингами и пустыми обещаниями.
 
«У нас портфолио выходит 100 тысяч рублей. Вы идете, на наших съемках вместе с нами зарабатываете: массовки, маркетплейсы –5 тысяч рублей. Если вам удобен вариант оплаты со съемок, то для этого мы сотрудничаем с разными банк-партнерами», - говорят в Mary Way.
Сотни клиентов агентства считают себя обманутыми. Они требуют справедливости в офисах в Краснодаре, Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде, Челябинске.
 
Микрозаймы на портфолио оформлялись прямо в агентствах под 30%.
 
«Моделью на разных маркетплейсах мне, конечно, же, дали кредит на сто тысяч. Они заверяли, что работы будет столько, что я смогу отбить все затраты на этот кредит за несколько месяцев», - рассказывает пострадавшая от деятельности модельного агентства, которой предстоит выплачивать кредит ещё 3 года.
РЕН ТВ пишет, что у Mary Way агрессивная реклама. Компания даёт объявления о поиске актёров в массовку. Оплата 8 тысяч в час. Иногда поиском клиентов занимаются в социальных сетях. Далее пишут уже в личные сообщения, что ваша внешность уникальна, а заказчик вас утвердил. Нужно только прийти подписать контракт. Вот только по договору заплатить должны не вам, а вы - за онлайн-курсы и фотосессию.
 
Mary Way - целая империя, обладающая своим СМИ, телевизионным шоу, школой талантов, а по всей стране существует более 12 филиалов модельного агентства. Хозяйка агентства 25-летняя Мария Бабкина во всём обвиняет завистников и конкурентов:

«Завистников как было много, так и будет еще больше, потому что мы растем, развиваемся. Недовольные клиенты, говорят, что их обманули? –  Это есть в любом бизнесе. Берете всех подряд? - на самом деле мы берем моделей с горящими глазами»
Пострадавшие обратились в суд с коллективным иском. Сумма ущерба составляет несколько миллионов.

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#суд
#женщины
#дело
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Стелу «Населенный пункт воинской доблести» открыли в деревне Мокрое в Подмосковье
23 сентября 2023, 12:25

Фото: Минблаго МО

Стела «Населенный пункт воинской доблести» открылась в деревне Мокрое Можайского района Московской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Отмечается, что в торжественной церемонии открытия стелы приняли участие представители Минобороны, власти, поисковики, ветераны Великой Отечественной войны. На праздничном мероприятии присутствовали родственники 6 бойцов Красной армии, чьи имена были установлены в процессе поисковых работ и чьи останки были перезахоронены на мемориале. 

Сообщается, что на территории мемориального кладбища в деревне Мокрое уже перезахоронены останки более двух тысяч красноармейцев.

Напомним, ранее в Подольске в День Государственного флага России торжественно открыли стелу «Населённый пункт воинской доблести». 

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#ветераны
#поисковики
#минобороны
#вов
#можайск
#великая отечественная война
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Путин поблагодарил ученых, которые обеспечивают проживание амурского тигра в РФ
23 сентября 2023, 11:44

Фото: iStock/MarkMalkinsonPhotography

Президент России Владимир Путин поздравил с Днем тигра организаторов, участников и гостей мероприятий, которые посвящены празднику. Глава российского государства выразил признательность ученым, работникам заповедников и всем причастным, создающим условия для безопасного проживания популяции амурского тигра в России. Об этом говорится на сайте Кремля.
Отмечается, что День тигра отмечают жители Дальнего Востока России в последнее воскресенье сентября. Российский лидер подчеркнул, что этот праздник — один из наиболее ярких событий в общественной и культурной жизни российского Дальнего Востока и всего государства.

Путин подчеркнул, что праздник проходит на высоком уровне.

Напомним, ранее грибник недалеко от посёлка Ванино в Хабаровском крае встретил амурского тигра. Хищник несколько секунд внимательно разглядывал мужчину, а затем спокойно ушел в лес. По словам гендиректора центра «Амурский тигр» Сергея Арамилева, такие встречи в лесу не являются редкостью.

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#праздник
#жители
#тигры
#лидер
#путин
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В Дубне разработали лодочный мотор полностью из российских компонентов
23 сентября 2023, 11:09

Фото: пресс-служба г.о. Дубна

Специалисты Научно-производственного предприятия «ПАТРИОТ» разработали первый в РФ подвесной лодочный мотор, который собран полностью из отечественных компонентов.
Сообщается, что резидент ОЭЗ «Дубна» представил опытный образец на Международной выставке «Нева-2023». Специалисты НПП «ПАТРИОТ» вели разработки с 2019 года. Отмечается, что в проект было инвестировано 35 миллионов рублей.

Мощность лодочного мотора составляет 80 л.с. Разработка специалистов НПП «ПАТРИОТ» вызвала огромный интерес у посетителей экспозиции и производителей маломерных судов. 

На данный момент на левобережной площадке особой экономической зоны «Дубна» НПП «ПАТРИОТ» завершает строительство первой очереди собственного научно-производственного комплекса, общая площадь которого составляет 1358 квадратных метров.

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#приз
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Педагог из Дубны стала призёром всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям»
23 сентября 2023, 10:10

Фото: пресс-служба г.о. Дубна

Елена Толкачева заняла третье место на всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Сердце отдаю детям».
Финальный этап конкурса проходит в Санкт-Петербурге с 20 по 23 сентября. В нем принимают участие педагоги из 40 регионов России.
 
Сегодня по итогам конкурсных испытаний учитель-логопед школы №1 структурного подразделения «Созвездие» Елена Александровна Толкачева стала лауреатом III степени в номинации «Педагог дополнительного образования, работающий с детьми ОВЗ, с инвалидностью».
 
Временно исполняющий полномочия главы городского округа Дубна Максим Тихомиров поблагодарил Елену Толкачёву за неравнодушие, творческий подход к организации образовательного процесса и не подлежащий сомнениям профессионализм, а также пожелал не останавливаться на достигнутом.

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#педагог
#дубна
#подмосковье
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«Уральские авиалинии» сломали инвалидную коляску паралимпийца
23 сентября 2023, 09:40

Фото: iStock/frentusha

«Уральские авиалинии» дважды сломали электроколяску паралимпийцу Николаю Руденко. Но получить компенсацию он не может.
E1.RU пишет, что инцидент произошёл во время перелета из Москвы в Сочи и обратно. Инвалид первой группы Николай Руденко сдал электроколяску в багаж. В коляске повредили проводку, а во время следующего рейса придавили багажом, из-за чего сломалась металлическая рама. Николай Руденко не смог даже разложить коляску после перелётов.
 
Издание пишет, что Николаю Руденко 39 лет, 20 из которых он в инвалидной коляске. Мужчина работает в крупной российской компании, занимается паралимпийским спортом бочче (командная игра с мячом) путешествует.
 
«Мы просили сотрудников авиакомпании поставить коляску в стороне и ничего на неё не грузить. Не снимать с нее аккумулятор без нас и не ставить его на место. Когда мы с женой прилетели в Сочи, то увидели, что аккумулятор висит неправильно. Из-за этого в коляске повредили проводку. Двигатель стучал, и правое колесо было повреждено»,- рассказывает Николай. 
Паралимпиец написал заявление о повреждении багажа. Тогда электроколяску ещё можно было отремонтировать. Но на обратном рейсе её сломали окончательно.
 
Мужчина написал претензию в авиакомпанию, где потребовал оплатить покупку новой электроколяски (100 тысяч рублей). В ответ «Уральские авиалинии» попросили прислать чек с указанной стоимостью поврежденного транспорта. А его у Николая нет —коляску предоставил Фонд социального страхования. И новая по графику положена только через 5 лет. Теперь мужчина не может даже выйти из дома.
 
E1.RU в пресс-службе авиакомпании заявили, что ведутся переговоры о порядке возмещения и размере выплаты.

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#самолет
#аэропорт
#инвалиды
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В Дубне открылся Центр женского здоровья с операционным блоком
23 сентября 2023, 09:19

Фото: Елена Бобкова

Центр женского здоровья в клинике ДНК включает практически все услуги, которые может предложить современная медицина.
Работа ведётся по всем направлениям: профилактика, диагностика, лечение, реабилитация, операции и эстетика. В Центре работают онкологи-маммологи, гинекологи, хирурги, дерматологи, эндокринологи, терапевты, косметологи, массажисты, психологи. Всего трудится 90 специалистов, которые работают более чем по 30 направлениям.
 
Кабинеты оснащены современным оборудованием для полной диагностики женского организма: КТ, МРТ, УЗИ, маммология, денситометрия и др. Многие услуги уникальны не только для Дубны, но и всего севера Подмосковья.

Ранее сообщалось, что почти 6 тысяч жителей Дубны обезопасили себя от гриппозных осложнений, в том числе врачи, сотрудники администрации, коллективы школ и детских садов, а также работники крупных предприятий и организаций.
Привиться вакцинами «Совигрипп» и «Ультрикс квадри» можно не только в будние дни, но и в субботу. Также можно сделать прививку от пневмонии. В клиниках Дубны имеется достаточное количество вакцин.

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#дубна
#медицина
#медицинское оборудование
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В России вырос спрос на один вид квартир
23 сентября 2023, 08:50

Фото: iStock/Aguus

Россияне в 2 раза чаще интересовались покупкой жилья площадью до 30 кв. м в новостройках в сравнении с прошлым годом.
«Известия», ссылаясь на данные аналитиков федеральной компании «Этажи», пишут, что самыми популярными у жителей России остаются квартиры площадью 30–55 кв. м (63% покупателей), на втором месте жильё площадью от 56 до 83 кв. м (21% покупателей), мини-квартирами площадью до 30 кв. м интересовались 13% покупателей.
 
Средняя цена квадратного метра в квартирах малой площади — выше. При этом такое жильё выигрывает конечной стоимостью объекта. Данные квартиры покупают как стартовое жилье или в целях инвестирования.
 
Эксперты считают, что на фоне роста цен и снижения доступности ипотеки доля интереса к мини-квартирам продолжит расти.

Ранее коммерческий директор «Авито.Недвижимости» Николай Попов рассказал, что сдача в аренду квартиры, купленной на вторичном рынке, окупится примерно за 14 лет. Квартира в новостройке, которую хозяин сдаёт в аренду, окупится уже за 19 лет. Эксперт уточнил, что такая ситуация наблюдается из-за значительной разницы цен на квартиры в России.

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#квартиры
#квартира
#жильё
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В Москве 23 сентября прогнозируется аномальная погода
23 сентября 2023, 08:21

Фото: iStock/Noppasin Wongchum

23 сентября в столице может быть побит столетний температурный рекорд.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что рекорд температуры для 23 сентября в Москве — 25,4°C. Данный рекордный показатель держался почти 100 лет. Сегодня он окажется под угрозой, пишет РИА Новости.
 
По словам Романа Вильфанда, на выходных в Москве установятся аномально высокие температурные показатели. В субботу под угрозой окажется рекорд 23 сентября 1924 года. Тогда столбики термометров в столице достигли 25,4°C. Рекорд для 24 сентября равняется 26,3 градуса.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, что температура воздуха в конце сентября соответствует средним показателям за июль – август. Даже несмотря на снижение температуры воздуха с понедельника, показатели всё равно превысят норму.

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