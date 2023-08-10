В Ереване отменили концерт группы Little Big из-за осквернения креста

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Граждан Еревана возмутил поступок солиста группы, который выложил в социальную сеть ролик, на котором он катается на скейтборде в виде креста. Организаторы концерта заявили, что не могут гарантировать безопасность при проведении концерта участникам мероприятия и гостям. В связи с этим, концерт группы был отменен.
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