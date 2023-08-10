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В Ереване отменили концерт группы Little Big из-за осквернения креста

Армянский депутат Абовян: Концерт Little Big отменили из-за осквернения креста
10 августа 2023, 19:55

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

В столице Армении отменили концерт группы Little Big. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По информации портала, причиной отмены концерта стала петиция местных жителей, которые выступили против проведения концерта группы.

Граждан Еревана возмутил поступок солиста группы, который выложил в социальную сеть ролик, на котором он катается на скейтборде в виде креста. Организаторы концерта заявили, что не могут гарантировать безопасность при проведении концерта участникам мероприятия и гостям. В связи с этим, концерт группы был отменен.


Также, отмену концерта группы прокомментировал депутат армянского парламента Арман Абовян. Он заявил, что Армения не желает принимать людей, которые превратили святой крест в приспособление для развлечений.

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#концерт
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На ВДНХ началась подготовка к Международной выставке-форуму «Россия»
10 августа 2023, 20:05

Фото: iStock/OxAvdeenko

В Москве на ВДНХ началась подготовка к проведению Международной выставки-форума «Россия». Об этом сообщили организаторы выставки-форума.
Отмечается, что открытие выставки-форума «Россия» состоится 4 ноября. В проведении мероприятия будет задействовано порядка 70 объектов инфраструктуры ВДНХ.

По словам организаторов, на территории ВДНХ построят временные павильоны, в которых множество участников представят свои экспозиции.

Напомним, в Москве с 11 по 20 августа в Северном сквере ВДНХ состоится IX Московский международный фестиваль ландшафтного искусства «Сады и люди». В этом году председателем жюри фестиваля станет завкафедрой ландшафтной архитектуры Московского архитектурного института Екатерина Прокофьева. Кроме неё в жюри будут преподаватели ландшафтного проектирования и известные садовые дизайнеры из Москвы и Санкт-Петербурга.

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#мероприятия
#дизайнеры
#выставки
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На станции Ипподром в Раменском открыли надземный переход
10 августа 2023, 19:37

Фото: Минтранс МО

В Раменском городском округе завершили строительство надземного перехода и кассового павильона на железнодорожной станции Ипподром. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Пешеходный мост открыт, а через несколько дней обещают запустить лифты.
 
Переход через пути на станции Ипподром был построен в рамках развития инфраструктуры для запуска МЦД-3. 
 
Новый мост длиной 55 м и площадью 556 кв м заменил одноуровневый переход. Его планировали сдать в III квартале этого года.
 
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#мцд-3
#транспорт
#пешеходный переход
#железная дорога
#станция
#подмосковье
#московская область
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Суд запретил УПЦ препятствовать деятельности музея «Киево-Печерская лавра»
Суд в Киеве запретил УПЦ препятствовать деятельности музея «Киево-Печерская лавра»
10 августа 2023, 19:31

Фото: iStock/krblokhin

Суд в Киеве удовлетворил иск государственного музея-заповедника «Киево-Печерская лавра» к канонической Украинской православной церкви. Об этом сообщил в своей социальной сети правозащитник УПЦ Никита Чекман.
Суть иска состояла в том, чтобы препятствие в пользовании имуществом монастыря было устранено. Адвокат отметил, что УПЦ законодательно запрещено использовать имущество монастыря-заповедника и его территорию.

Чекман назвал судебное решение беззаконием, в следствие которого, монахи были выселены с территории лавры. Правозащитник указал на ряд процессуальных нарушений суда и заявил, что постановление будет обжаловано. Он также добавил, что решение суда стало самым позорным за всю историю Украины.

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#имущество
#адвокат
#следствие
#патриарх кирилл
#упц
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Гидрометцентр: В Московском регионе – жёлтый уровень погодной опасности из-за грозы
10 августа 2023, 19:24

Фото: istockphoto.com/Wirestock

Гидрометцентр объявил «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за грозы и ветра.
Отмечается, что предупреждение о потенциально опасной погоде в Московском регионе будет действовать до 9 вечера пятницы, 11 августа.

«Степень интенсивности опасных явлений: жёлтый – погода потенциально опасна», — приводит РИА Новости сообщение Гидрометцентра.

Граждан предупредили, что вероятность грозы и ветра с порывами 15 м/с в Москве и Подмосковье будет с 15:00 до 21:00 пятницы, 11 августа.

До этого, врач-терапевт Марина Лебедева заявляла, что температура воздуха, которая превышает нормальные значения в ночные часы, условно называющаяся «тропическими ночами», представляют опасность для здоровья. Жара может вызвать и обострить хронические заболевания прежде всего сердечно-сосудистой, нервной и дыхательной систем. Оптимальная температура для сна — +17...+20 градусов, влажность — 40-60%.

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#погода
#гроза
#опасность
#москва
#подмосковье
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Мужчину осудят за громкое убийство двух эстонок в Москве
В Москве начался суд по громкому делу об убийстве двух эстонских туристок в Москве
10 августа 2023, 19:13

Фото: iStock/aradaphotography

В Москве начался суд по громкому делу об убийстве двух эстонок, которое было совершено 30 лет назад. Главный подозреваемый дал признательные показания. Об этом сообщает Рен тв.
Отмечается, что пожилой мужчина провел в местах лишения свободы более десяти лет, однако, был осужден за экономические преступления. 

Страшное убийство произошло в Москве более 30 лет назад. Тогда, две студентки из Эстонии приехали в столицу, где посетили выставку, а после нее, познакомились с главным подозреваемым и двумя его приятелями. Девушек изнасиловали и задушили. Их тела были найдены в лесополосе.

Установить причастных к преступлению лиц сразу не удалось. Благодаря техническому прогрессу, спустя длительное время, экспертиза позволила выявить причастных к убийству. Перед судом два других фигуранта не предстанут, так как уже умерли. 

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#убийство
#мужчина
#изнасилование
#тела
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Шеф-повар Пушков рассказал о главных проблемах российских ресторанов
10 августа 2023, 19:04

Фото:istockphoto/Mikhail Spaskov

Шеф-повар ресторана Casa Limone Александр Пушков, по прозвищу Рэмбо, раскрыл проблемы, существующие в ресторанах России.
В интервью изданию «Страсти» победитель «Адской кухни» Александр Пушков рассказал, что в России практически нет хорошей итальянской кухни и правильной подачи блюд.
 
«Хотя ресторанов итальянской кухни в России много, но повара готовят блюда неправильно, в гости банально не знают, какими они должны быть», - считает Пушков.
Также, по словам шефа, многие его коллеги из России подают небольшие блюда в больших тарелках, но данная практика должна быть оправдана.
 
«Если вы приходите в обычный ресторан, а вам приносят маленькие блюда в огромных тарелках - не ходите больше туда», - заявил  Александр Пушков.
Ранее сообщалось, что в России вырастут цены в общепите из-за дефицита официантов. Летом 2023 год на рынке общепита возник существенный дефицит кадров. Нехватку персонала ощутили предприятия и сервисы по поиску работы. При этом год назад тенденция была противоположной.

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#рестораны
#кафе
#шеф-повар
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Подмосковные строители отремонтируют в Мариуполе 164 фасада
10 августа 2023, 18:46

Фото: МинЖКХ МО

Строители из Московской области приступили к активной фазе ремонта фасадов многоквартирных домов в Мариуполе. За Фондом капремонта закреплено 164 фасада, сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.
В работах задействованы около 700 рабочих. Ориентировочный срок их завершения работ – III квартал нынешнего года.
 
Всего Фонд капитального ремонта Московской области восстанавливает в Мариуполе 520 объектов. Это пункты временного размещения граждан, многоквартирные дома, школы, детсады, дома престарелых, общественные территории.
 
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#минжкх мо
#московская область
#подмосковье
#строители
#капремонт
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Профессор Гриненко: Россия сможет перейти на четырёхдневку не раньше, чем через 5 лет
10 августа 2023, 18:35

Фото: istockphoto.com/industryview

Профессор кафедры социальных технологий СЗИУ РАНХиГС Тамара Гриненко выразила мнение о том, что сокращение рабочего времени – это естественный процесс, но наша страна к таким мерам будет готова не ранее, чем через 5 лет.
«Технологически мы к этому не готовы. Наши работодатели однозначно будут снижать уровень зарплаты. В таком случае нужно будет закреплять все эти нормы по доходам в законодательстве. Ну и к тому же такие сферы, как отдых и развлечения тоже требуют своего развития, если мы хотим переходить на четырёхдневку», – прокомментировала в беседе с Общественной Службой Новостей Гриненко.

А директор института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец заявил, что инициатива имеет негативные последствия. В разговоре с «Радио 1» он рассказал, что многодетных матерей в этом случае перестанут брать на работу, так как работодателю такие сотрудники будут невыгодны.

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#работа
#неделя
#общество
#труд
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Дорожники Подмосковья за сутки отремонтировали более 1 тыс. дефектов покрытия
10 августа 2023, 18:07

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сообщает, что за сутки на региональных и муниципальных дорогах было отремонтировано больше 1 тысячи дефектов дорожного покрытия.

На муниципальной сети отремонтировали около 570 ям, а на региональной — больше 470, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

Одними из самых активных округов по устранению дефектов стали: Ступино — почти 102 ямы, Щёлково — 82 ямы, Домодедово и Серпухов — по 64, а также Одинцово — 53 и другие.
Более 60 дефектов дорожного покрытия устранили на региональных дорогах Домодедова, Серпухова, Пущина, Протвина, Чехова, Подольска, Ступина и Ленинского округа. 

В рамках ямочного ремонта, рабочие устанавливают новые бордюры, ограждения, опоры освещения и дорожные знаки. Обочины дорог продолжают очищать от грязи и мусора.

Дорожные службы региона 1 апреля перешли на летнее содержание. Все работы контролируются с помощью специальной системы планирования и контроля работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).

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#ямы
#дорожные службы
#ямочный ремонт
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