В Ереване умер замруководителя представительства МВД РФ в Армении Пономарев

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В Ереване скончался заместитель руководителя представительства Министерства внутренних дел России в Армении Вячеслав Пономарев, об этом сообщает Sputnik Армении.
По информации СМИ, 37-летний Пономарев скончался прямо на своем рабочем месте 17 октября в 9:40.
Прибывшие на место происшествия сотрудники скорой помощи смогли только констатировать смерть Пономарева.
После его смерти в следственном отделе района Арабкир возбудили уголовное дело по статье «Убийство».
Была ли смерть Пономарева насильственной, или же он скончался в результате некой болезни - пока судебно-медицинская экспертиза.
В настоящий момент иных подробностей смерти замруководителя МВД не приводится.
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Прибывшие на место происшествия сотрудники скорой помощи смогли только констатировать смерть Пономарева.
Была ли смерть Пономарева насильственной, или же он скончался в результате некой болезни - пока судебно-медицинская экспертиза.
В настоящий момент иных подробностей смерти замруководителя МВД не приводится.
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Евгения Парфентьева