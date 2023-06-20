В Эстонии легализовали однополые браки

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Парламент Эстонии узаконил однополые браки, документ вступит в силу со следующего года
Эстонский однопалатный парламент законодательно разрешил однополые браки на территории государства. Об этом пишет издание «Газета.Ru».
В соответствии с нормой закона, в брак смогут вступать совершеннолетние лица вне зависимости от их пола. Также будет разрешено семьям с однополыми родителями устанавливать опеку над детьми. В законе отмечается, что более двух человек не может быть в статусе родителей. Изменение в законодательстве страны начнет действовать с начала следующего года, сообщает издание.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Эстония запретила въезд в страну патриарху Кириллу.
В соответствии с нормой закона, в брак смогут вступать совершеннолетние лица вне зависимости от их пола. Также будет разрешено семьям с однополыми родителями устанавливать опеку над детьми. В законе отмечается, что более двух человек не может быть в статусе родителей. Изменение в законодательстве страны начнет действовать с начала следующего года, сообщает издание.
Анастасия Крестьянова