В Эстонии ввели карточки для бедных

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Эстонские власти решили ввести для малоимущих граждан карты для покупки продовольствия с фиксированной суммой в евро.
ERR сообщает, что система продовольственных карточек-новое решение в Европе. В некоторых странах этот метод тестировался, но никто полностью не стал переходить на данную систему. Подчеркнула представитель министерства социальных дел страны Теи Варрак.
На карточку малообеспеченным эстонцам будут переводить 30 евро на человека в квартал. Выделенные деньги нужно в указанный период использовать: остаток на следующий квартал не переносится.
По продовольственной карте возможно приобрести только продукты питания и предметы первой необходимости.
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На карточку малообеспеченным эстонцам будут переводить 30 евро на человека в квартал. Выделенные деньги нужно в указанный период использовать: остаток на следующий квартал не переносится.
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Мария Фирсова