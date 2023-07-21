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В этом году на единый номер «112» поступило более 400 обращений о заблудившихся в лесах

21 июля 2023, 17:00

Фото: istockphoto / Halfpoint

С началом теплой погоды, на линию экстренной помощи участились звонки от граждан, потерявшихся в лесных массивах.

На сегодняшний день, благодаря работающей в Системе-112 Московской области функции геопозиционирования, поиски заблудившихся проходят намного оперативнее. Операторы службы спасения используют функцию автоматического определения местоположения, чтобы точно определить место нахождения заявителя, сообщает «Радио 1» пресс-служба Центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.

Благодаря системе определения геопозиции, оказать помощь заблудившимся, становится возможным в максимально короткие сроки.


Отправляясь в лес необходимо взять с собой полностью заряженный мобильный телефон, чтобы в непредвиденной ситуации обратиться за помощью по номеру «112».

Взаимодействие сотрудников Системы-112 и региональной диспетчерской службы Комитета лесного хозяйства позволяет переключить вызов в лесничество, на территории которого находится заявитель. Хорошо знающие местность сотрудники лесных хозяйств, могут сориентировать обратившегося — как самостоятельно выйти на дорогу или к ближайшему населенному пункту.

При поиске потерявшихся, спасателям оказывают помощь и поддержку в поисках с волонтерскими организациями.

Вызов в единую службу спасения можно осуществить и при отсутствии денежных средств на балансе мобильного телефона, а также при отсутствии SIM-карты в телефоне, при условии, что данное средство связи находится в зоне действия сети операторов связи региона.

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Воробьёв проверил готовность к открытию обновлённого парка «Взлёт»
21 июля 2023, 17:10

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил готовность к открытию парка «Взлёт» в домодедовском районе «Авиационный». Он пообщался с местными жителями, которые ждут возможности посетить обновлённое общественное пространство, которое откроют 22 июля.
«Мы активно строим парки. Сейчас их184, и дальше – большая программа.  Каждый год открываем по 10-12 парков. Это территории площадью от 30 до 180 га. Там можно отдыхать, заниматься спортом. Есть места для работы малого бизнеса, услуг – тренеры, прокат, всё, что касается торговли, ресторанов, кафе. Задача – чтобы в каждом городском округе, небольшом населённом пункте был сквер или парк», – отметил губернатор. 
Он добавил, что президент поддержал идею подмосковных властей обустраивать парки в лесах. 
«Раньше это были заброшенные территории. Сейчас мы их благоустраиваем. Это принципиально важно для Подмосковья, где 43% – лес. Хочется, чтобы было чисто, безопасно и доступно для жителей. Нам очень важно, чтобы жизнь каждого парка была содержательной. Во «Взлёте» хватает места и для детей, и для взрослых. Много различных спортивных возможностей – волейбол, баскетбол, теннис, футбол. Уже сейчас в парке достаточно много людей, а завтра, в день открытия, будет еще больше», – сказал Воробьёв. 
Приводить в порядок территорию на площади 35 га начали в прошлом году. Комплексное благоустройство затронуло спортивный клуб «Авиатор» и лес у пруда Лесной.
«Это шестая парковая территория в округе. Она граничит с аэропортом Домодедово. Основная точка притяжения – пруд Лесной с видом на взлетающие самолёты. Работы начали в марте прошлого года. Привели в порядок зону отдыха у воды, сделали спортивный кластер – многофункциональную площадку, теннисный корт, зону воркаута с турниками и тренажёрами, детскую игровую площадку. Также здесь большая зона выгула собак, где можно отпустить домашних животных побегать», – рассказала директор парка Юлия Смирнова.
Также в рамках проекта был обновлён стадион на территории спортклуба «Авиатор», организованы дополнительные площадки для занятий спортом. В августе там установят трибуны для зрителей. 
 
Также в городском округе Домодедово в этом году начали благоустраивать лесопарк Гальчино. Работы планируют завершить в III квартале этого года. 
 
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#Московская область
#Подмосковье
#Андрей Воробьёв
#губернатор
#Домодедово
#парк
#боагоустройство
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Комлесхоз рассказал, в каких местах ожидается повышенная пожароопасность в эти выходные
21 июля 2023, 17:08

Фото: пресс-служба пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области

21, 22, 23 июля на территории земель лесного фонда Московской области прогнозируют повышенную пожарную опасность.

21 июля, в пятницу, на большей части территории подмосковного региона ожидается II класс пожарной опасности, в Волоколамском лесничестве — I класс.

22 июля, в субботу, Комлесхоз передает I класс пожарной опасности на большей части территории Московской области. В Егорьевском, Ступинском и Шатурском лесничествах ожидается II класс.

В воскресенье, 23 июля на всей территории региона ожидается II класс пожарной опасности.

Комлесхоз сообщает, что пожар проще предотвратить, чем бороться с огнем. Поэтому, не оставайтесь равнодушными, не разводите костров в пожароопасный период, не бросайте не потушенные сигареты, не жгите сухую траву и растительность. А если обнаружили возгорание — не медлите, сразу звоните на номер «112»!

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#Комлесхоз
#пожарная опасность
#пожар
#лесной пожар
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Стрелкова привезли в Мещанский суд города Москвы
Baza: Стрелков доставлен в суд, следствие ФСБ попросит избрать ему меру пресечения в виде подписки о невыезде
21 июля 2023, 17:02

Фото: iStock/Elena Horrmann

Экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова доставили в Мещанский суд города Москвы, об этом сообщает телеграмм-канал Baza.
Сотрудники ФСБ ходатайствуют об избрании Стрелкову меры пресечения в виде подписки о невыезде. Бывший министр обороны подозревается в экстремизме.

Сообщается, что задержанный допускал провокационные высказывания в отношении российской власти и критиковал руководство страны. 

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#Стрелков
#суд
#Москва
#ФСБ
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Во всех округах Подмосковья в выходные пройдут дежурства и рейды
21 июля 2023, 16:43

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

22 и 23 июля более чем в 300 местах притяжения жителей во всех округах Московской области пройдут рейды и дежурства, направленные на повышение безопасности дорожного движения.

Сотрудники администрации муниципалитетов и волонтеры Подмосковья разъясняют жителям региона правила дорожного движения и призывают жителей их соблюдать, тем самым пресекая нарушения, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Профилактические мероприятия проводят на регулярной основе на общественных территориях Подмосковья.

Сотрудники региональной Госавтоинспекции проводят проверки и рейды на соблюдение правил дорожного движения на территории Московской области. 

Минтранс Подмосковья призывает всех участников дорожного движения ответственно отнестись к своей безопасности и безопасности на дорогах.  

Чтобы сообщить о случае вождения автомобиля нетрезвым водителем необходимо позвонить по «телефону доверия» ГУ МВД России по Московской области 8-495-692-70-66.

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#Минтранс
#рейд
#дежурство
#безопасность
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В Подмосковье в этом году создадут семь скейт-площадок за 80 млн рублей
21 июля 2023, 16:33

Фото: Фотобанк МО

В Московской области в этом году планируется благоустроить семь скейт-площадок. Об этом сообщил глава комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Игорь Коханый. По его словам, на это в 2023 году выделено более 80 млн рублей.
«Обустройство скейт-парков направлено на организацию спортивного досуга молодёжи. Это включает создание безопасных и комфортных условий для катания на скейтбордах и роликах. Кроме этого, скейт-парки часто оборудуются специальными трассами, рампами и препятствиями, что позволяет участникам не только тренироваться, но и проводить соревнования», – рассказал Коханый.
Он добавил, что скейт-площадки придают городскому пространству современный и стильный вид.
 
В 2023 году будут обустроены скейт-площадки в Сергиевом Посаде, Талдоме, Лосино-Петровском, Химках, Ступине, Егорьевске, Дедовске и Истре.

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#Московская область
#Подмосковье
#Мособлдума
#депутат
#Игорь Коханый
#скейт-парки
#молодёжь
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Заманить, заснять, заставить молчать: почему в России становится больше притонов с педофилами?
Депутат Останина предложила запретить подросткам до 14 лет пользоваться интернетом
21 июля 2023, 16:17

Фото: IStock/filrom

Всё чаще в информационном пространстве мелькают сообщения о совращении малолетних. Две схожие ситуации произошли и накануне. Сперва одна мама нашла в телефоне дочери чат с анонимами, которые ставят баллы за обнажённые фотографии 12-летниим девочкам и обещают билеты на концерт блогерки. Затем другая родительница проследила за своим ребёнком и наткнулась на подвал, где педофил развращал маленьких школьниц, которые фанатеют от японских мультиков. Журналист «Радио 1» Екатерина Шмакова пообщалась с депутатом, юристом и психологом, чтобы выяснить, как российское общество может сегодня противостоять злу.
Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина после инцидента телеграм-чатом направила письма в СК и Генпрокуратуру с просьбой принять меры. В беседе с «Радио 1» парламентарий рассказала, что ответ ещё не поступил. Однако она призвала не бездействовать и предложила ограничить доступ в интернет для несовершеннолетних по опыту Китая и Японии.
«Надо что-то делать, чтобы наши дети были избавлены от втягивания в подобного рода игры взрослых дядей, которые с помощью интернета стали удовлетворять свои нездоровые похоти. Поэтому сегодня встал вопрос о том, чтобы детям до 14 лет вообще запретить пользоваться мобильным телефоном. Наших детей мы должны защищать», — сказала Нина Останина.
С точки зрения действующего закона, решать проблему должны правоохранительные органы. Как рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьёв, организаторов телеграм-чата могут судить по ч.2ст.242.1 УК РФ, которая предусматривает наказание за изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних.
«Это преступление наказывается лишением свободы от трёх до десяти лет. Обращаю внимание на нижний предел – меньше трёх лет эти люди не получат. Соответственно, трудности будут с выявлением этих людей, потому что они скорее всего использовали поддельные телефонные номера для регистрации, старались себя обезопасить. Но как мы понимаем, нет ничего невозможного, надеюсь, эти люди будут выявлены», — отметил юрист.
Также специалист подчеркнул, что в случае обнаружения преступников семьи могут требовать компенсации морального вреда. Но будут ли они это делать – другой вопрос. Психолог-психотерапевт Тамерлан Заников отметил, что семьи должны были предостеречь детей от подобных происшествий до того, как это произошло. По его мнению, такие ситуации происходят из-за «брошенности подростков» и из-за нежелания родителей воспитывать детей и заниматься с ними.
«Почему ребёнок идёт и начинает продавать какие-то фотки, вляпывается в какие-то истории? Это история про внимание. 90 процентов таких ситуаций возникает из-за того, что там им говорят: “Какая ты красивая, какая ты классная, что можно на твои фотографии посмотреть”. Потребность во внимании совершенно не удовлетворяется у нас в обществе. Мы можем любить ребёнка всем сердцем, но мы его не признаём, мы его не уважаем, мы не даём ему значимость, он даже не понимает, что он член семьи», — заметил специалист.
Он отметил также, что ответственность за произошедшее лежит на родителях. По мнению психолога, родители должны быть рядом с ребёнком во время стрессовых ситуаций, помогать их преодолевать, а не нарушать его личные границы.
«Если родителям приходится прибегать к отслеживанию своих детей, значит, они где-то что-то упустили. У нас подростками начинают заниматься, когда какая-то ситуация происходит. Все сразу начинают бежать как на пожар и говорить о проблеме. Но мы знаем, что пожар лучше не устраивать. Тебе же потом бегать и тушить, — заключил Тамерлан Занников. — Важно помнить, что любой кризис – это точка роста, это природой так задумано. Но вот как будет этот кризис проходить: с поддержкой родителей, с разъяснением и поддержкой или пофигизмом – это уже вопрос для родителей».
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#педофил
#дети
#Нина Останина
#Иван Соловьёв
#Тамерлан Заников
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В Химках заменили более 6 километров тепловых сетей
21 июля 2023, 16:10

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки

Программа по модернизации тепловых сетей на территории городского округа Химки проводится в рамках инвестиционной программы «ТСК Мосэнерго», разработанной при поддержке Министерства энергетики Московской области и администрации ​муниципалитета.
В ходе модернизации специалисты уже заменили трубопровод общей протяженностью более 6 километров, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Химки.
«За весенне-летний период уже заменили 10 участков трубопровода в Подрезково, Левобережном, Старых и Новых Химках. Всего в рамках инвестиционной программы в этом году проложим новые сети по 15 адресам. Прямо сейчас работы ведутся на улице Пожарского, 16 и Железнодорожной, 2. Работы на всех участках завершим к новому отопительному сезону», — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин. 

Работы по реконструкции теплосетей пройдут по 42 адресам, по которым заменят 26 километров труб и 460 километров теплосетей. 
«Очевидно, что система теплоснабжения Химок требует серьезной модернизации, в первую очередь это касается состояния тепловых сетей, многие из которых достигли предельного срока эксплуатации. Инвестпрограмма «ТСК Мосэнерго» направлена на решение наиболее сложных, многолетних проблем в системе теплоснабжения городского округа», — рассказал первый заместитель генерального директора, главный инженер ООО «ТСК Мосэнерго» Роман Агапов.  
В рамках ремонта теплосетей проверяются котельные, газопроводы, подстанции и электрические сети, промываются котлы, проводятся гидравлические испытания и другое, а по завершении проведенных работ специалисты высаживают газоны, восстанавливают бордюрный камень и укладывают асфальтовое покрытие.

Для удобства жителей Химок была разработана и запущена интерактивная карта с данными обо всех ремонтных работах, их сроках начала и окончания и целях запланированных работ. Ознакомиться с перечнем проводимых работ и адресами можно на новой интерактивном портале на сайте «ТСК Мосэнерго».

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Андрей Воробьев рассказал, что тема модернизации и капремонта теплосетей остается приоритетной.

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Подготовка к осенне-зимнему сезону в Подмосковье идёт с опережением графика.
#Химки
#Дмитрий Волошин
#теплосети
#капремонт
#замена теплосетей
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Мэрия Волгограда подала в суд на Елену Исинбаеву
Мэрия Волгограда подала иск к Исинбаевой за пользование парковкой
21 июля 2023, 15:43

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

В мэрии Волгограда заявили, что подали иск на российскую спортсменку Исинбаеву из-за неоплаты подземной парковки.
По информации администрации Волгограда, иск был подан в суд для возмещения стоимости неоплаченной парковки, которой пользовалась олимпийская чемпионка.

Уточняется, что иск подан к группе лиц, которые владели парковочными местами, но не заключали договор на пользование земельным участком. Действующее законодательство предусматривает с таких лиц взыскание, путем обращения в суд. Среди ответчиков гражданского иска, числится российская спортсменка Исинбаева. 

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#Исинбаева
#иск
#спорт
#Россия
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Воробьёв похвалил учеников Физтех лицея имени Капицы
21 июля 2023, 15:30

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв похвалил выдающихся школьников Физтех лицея им. П. Л. Капицы в интервью каналу «Россия 24».
Выдающиеся школьники Физтех лицея им. П. Л. Капицы получают физические гранты и материальное поощрение за свои успехи.
«Физтех лицей просто красавцы ребята и девчата. Они разорвали сначала на Азиатской олимпиаде по физике, потом на мировой в Токио. Очень важно, что на самом высоком уровне оценка дается ребятам, которые добиваются таких результатов», — сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв в интервью каналу «Россия 24».
Губернатор Московской области отметил, что важно не упустить одаренных ребят и дальше их задействовать в сфере науки, исследований и внедрения инноваций

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Школьники из Подмосковья заработали три золотые медали на Международной физической олимпиаде в Токио.

Ученики Физтех-лицея им. Капицы стали лауреатами по математической дисциплине XXX Международной олимпиады школьников «ТУЙМААДА».

Школьники из Долгопрудного завоевали золото на Международной биологической олимпиаде.
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Подмосковье ищет медработников