В этом году на единый номер «112» поступило более 400 обращений о заблудившихся в лесах

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На сегодняшний день, благодаря работающей в Системе-112 Московской области функции геопозиционирования, поиски заблудившихся проходят намного оперативнее. Операторы службы спасения используют функцию автоматического определения местоположения, чтобы точно определить место нахождения заявителя, сообщает «Радио 1» пресс-служба Центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.
Благодаря системе определения геопозиции, оказать помощь заблудившимся, становится возможным в максимально короткие сроки.
Отправляясь в лес необходимо взять с собой полностью заряженный мобильный телефон, чтобы в непредвиденной ситуации обратиться за помощью по номеру «112».
Взаимодействие сотрудников Системы-112 и региональной диспетчерской службы Комитета лесного хозяйства позволяет переключить вызов в лесничество, на территории которого находится заявитель. Хорошо знающие местность сотрудники лесных хозяйств, могут сориентировать обратившегося — как самостоятельно выйти на дорогу или к ближайшему населенному пункту.
При поиске потерявшихся, спасателям оказывают помощь и поддержку в поисках с волонтерскими организациями.Вызов в единую службу спасения можно осуществить и при отсутствии денежных средств на балансе мобильного телефона, а также при отсутствии SIM-карты в телефоне, при условии, что данное средство связи находится в зоне действия сети операторов связи региона.
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