В этом году в Дмитровском округе отремонтируют 133 подъезда

Фото: пресс-служба администрации Дмитровского городского округа
В рамках реализации плана по ремонту подъездов в 2023 году запланировано отремонтировать 133 подъезда домов на территории муниципалитета. На сегодняшний день ремонт уже выполнен — в 60 подъездах.
В программу входит: покраска стен, побелка потолков, приведение в порядок входных группы, замена оконных рам, светильников и перил (по необходимости), замена покрытия первого этажа, замена почтовых ящиков и другое.
Глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный осуществляет регулярный контроль ремонтных работ в подъездах многоквартирных домов и общается с жителями.
Жители в ходе общения с главой муниципалитета сообщают о проблемах, например, жительница № 41 на улице Маркова обратила внимание главы на неровности пола на первом этаже дома. Илья Поночевный дал поручение ответственным лицам отшлифовать бетонное покрытие. Также, жители предложили убрать из домов мусоропроводы. Этот вопрос будет вынесен на общее голосование между жителями домов.
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Глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный осуществляет регулярный контроль ремонтных работ в подъездах многоквартирных домов и общается с жителями.
«В подъездах светло и чисто, поставили новые окна, светильники и почтовые ящики. Теперь они выглядят как новые, а людям здесь гораздо приятнее находиться. Передвигаться людям стало удобнее - установили пандусы, которые облегчают жизнь мамам с колясками и маломобильным жителям», — сказал Илья Поночевный в рамках планового осмотра хода ремонта подъездов.Читайте также:
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Алиса Сергиенко