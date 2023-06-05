В этом году в Подмосковье отремонтируют 24 моста

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
«На дорогах Московской области располагается более 1,3 тыс. мостовых сооружений. За последние три года было отремонтировано 85 мостов», – отметила зампред правительства Анна Кротова на оперативном совещании губернатора Подмосковья с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья отметил важность ремонта дорог в регионе. Подробнее об этом читайте в нашем материале.