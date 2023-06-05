В этом году в Подмосковье отремонтируют 25 региональных дорог

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
Ежегодно при формировании программы ремонта большое внимание уделяют подъездным дорогам к местам социального притяжения, в том числе, и к спортивным объектам.
«В 21 округе Подмосковья планируем отремонтировать 25 региональных дорог в рамках нацпроекта общей протяжённостью больше 75 км. Покрытие обновили на улицах Петра Романова в Серебряных Прудах и Межевой в Серпухове, обеспечив комфортный проезд к физкультурно-оздоровительному комплексу, стадионам и дайв-клубу», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик на оперативном совещании губернатора Подмосковья с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.На данный момент ремонтные работы продолжаются на ул. 50 лет ВЛКСМ в Серебряных Прудах, которая служит проездом к спорткомплексу.
На Волоколамском шоссе в Рузе, по которому можно проехать к Дворцу водных видов спорта продолжается ремонт покрытия.
Также, ремонт покрытия идет на Быковском шоссе в Люберцах, на Новом шоссе в Долгопрудном и в Воскресенске на двух участках, по которым можно проехать к стадиону, спорткомплексу, теннисному корту и футбольному полю.
Кроме того, в этом году в рамках нацпроекта проезд к спортивным объектам обеспечат в округах: Истра, Богородский, Волоколамский, Дмитровский, Ленинский, Орехово-Зуевский, Солнечногорск и Чехов.
На всех участках в ходе ремонта заменят покрытие, укрепят обочины и нанесут разметку.
Губернатор Подмосковья отметил важность ремонта дорог в регионе и заявил о продолжении программ по ремонту дорожного покрытия в регионе. Подробнее об этом читайте в нашем материале.