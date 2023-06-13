В этом году в Подмосковье трудоустроились почти 50 «земских врачей» и «земских фельдшеров»

Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области
Благодаря программе «Земский доктор» и «Земский фельдшер», трудоустроились порядка 50 врачей и фельдшеров
В Московской области действует целый ряд программ поддержки для привлечения медицинских кадров, сообщает «Радио 1» пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.
Благодаря программе «Земский доктор» и «Земский фельдшер», врачи и фельдшеры, приезжающие работать в сельскую местность, могут получить единовременную денежную выплату в размере до 1,5 млн и 750 тыс. рублей. Программа позволяет молодым врачам получить денежную помощь при переезде в сельскую местность. участвовать фельдшеры, прибывшие на работу в сельские населённые пункты или города с населением до 50 тыс человек.
Подробнее о действующих мерах поддержки врачам читайте в нашем материале.
Благодаря программе «Земский доктор» и «Земский фельдшер», врачи и фельдшеры, приезжающие работать в сельскую местность, могут получить единовременную денежную выплату в размере до 1,5 млн и 750 тыс. рублей. Программа позволяет молодым врачам получить денежную помощь при переезде в сельскую местность. участвовать фельдшеры, прибывшие на работу в сельские населённые пункты или города с населением до 50 тыс человек.
«Беспрецедентное количество мер соцподдержки медработников реализуется в Подмосковье. Программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» призваны поддержать медиков, работающих в сельской местности. Важно, чтобы жителям отдаленных территорий была доступна качественная медицинская помощь. С начала года в наши медорганизации трудоустроились 47 «земских докторов» и «земских фельдшеров. А всего в этом году мы планируем привлечь почти 250 медработников», — рассказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.В Подмосковье запущен сайт по поиску врачей. Там размещена информация о средней зарплате медработников региона, открытых вакансиях, а также о программах социальной поддержки медработников. Сегодня стать врачом в Подмосковье ‒ просто, достаточно перейти на сайт, заполнить и отправить анкету.
Подробнее о действующих мерах поддержки врачам читайте в нашем материале.
Алиса Сергиенко