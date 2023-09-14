В этом году жители Московской области получили более 73 тысяч справок в электронном виде

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«С начала года выдано более 73 тысяч электронных справок, в то время как на бумажном носителе всего 13 тысяч. Наиболее популярный способ получения справок — онлайн. Цифровая справка юридически равна бумажной, а получить её гораздо удобнее и проще», — сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.
Людмила Болатаева также отметила, что получение справки в электронном виде значительно экономит время заявителя.
Оформить справки онлайн можно на сайте.
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