В этом учебном году в подмосковные школы пойдёт рекордное количество первоклассников

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
«В новом учебном году планируется 1 миллион 80 тысяч учеников и рекордное количество первоклассников — 120 тысяч», — сказал губернатор Московской области на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.Андрей Воробьёв отметил, что первоклассников в этом году сильно больше, чем в предыдущем. В школы пойдут примерно на 45 тысяч детей больше, чем в 2022 году.
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