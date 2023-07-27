В эту субботу в Подольске откроется лыжероллерная трасса

Фото: пресс-служба министерства благоустройства Московской области
Лесопарк находится у посёлка Дубровицы между реками Пахрой и Десной в городском округе Подольск, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства благоустройства Московской области.
Строительные работы по обустройству лыжнероллерной трассы начались в 2022 году, благодаря губернаторской программе «Парки в лесу».
«Наши лесопарки становятся популярными местами для отдыха, прогулок и занятий спортом жителей и гостей Подмосковья. В рамках этой программы в Дубровицком лесу была оборудована лыжероллерная трасса, которая, как мы надеемся, станет новой точкой притяжения для любителей спорта», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
Также специалисты уже организовали входную зону с пунктом охраны, разместили павильоны кафе, проката, установили новое освещение и обустроили спортплощадку. Эти работы были проведены в рамках первого этапа благоустройства лесопарка.Читайте также:
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