В эту субботу в Подольске откроется лыжероллерная трасса

Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на строительство производственно-складского комплекса компании «Технопул-Р» для изготовления и хранения конвейерного оборудования в Балашихе.

Застройщиком будет ООО «Технопул-Р». Инвестиции компании в проект составят более 300 млн рублей, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Площадь объекта — 4383 кв. метров. Здесь будут изготавливать и хранить несколько видов конвейерных лент, оборудование для глазировки и автоматизированные линии технологического оборудования. Будет создано до 100 рабочих мест.

Компания ООО «Технопул-Р» более десяти лет создает схемы технологических процессов и конвейерные линии для аэропортов, почтовых отделений, пищевой промышленности.

Строительство объекта будет реализовываться при помощи Центра содействия строительству при Правительстве региона.



Центр содействия строительству при Правительстве региона области — первый в стране проектный офис, на площадке которого собраны представители различных органов власти и организаций, участвующих в процессе реализации инвестиционных проектов на всех этапах (от получения ГПЗУ до разрешения на ввод объекта в эксплуатацию) для эффективного достижения целей

ЦСС на протяжении 5 лет снижает административные барьеры, а также оказывает помощь и поддержку бизнесу Подмосковья при строительстве объектов.

Все услуги Центр содействия строительству при Правительстве региона области оказывает бесплатно. Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте и по номеру: 8(498) 602-00-00.



Читайте также: