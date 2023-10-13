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В еврейских школах Петербурга отменили уроки из-за угрозы безопасности

13 октября 2023, 15:57
Фото: istockphoto/runna10

Фото: istockphoto/runna10

Руководство некоторых еврейских школ в Санкт-Петербурге решили не проводить занятия в пятницу, 13 октября. Об этом сообщили в городской синагоге.
Как сообщает телеграм-канал «Фонтанка SPB Online», что сегодня школы не работали по причинам безопасности, так как во всем мире было объявлено о повышенной угрозе. Но, как уточнили в синагоге, на последующие дни это не распространяется, далее занятия пойдут по обычному расписанию, добавив, что каждая школа сама принимала решение о проведении либо отмене уроков.

Корреспондент телеграм-канала позвонил в несколько городских еврейских учебных заведений. В классической еврейской гимназии на улице Декабристов занятия проводились по обычному расписанию. Дети могут заниматься, как обычно, потому что повышенные меры безопасности предприняты в синагоге, при которой гимназия и находится. В школе «Менахем» на Литовской улице объявили День здоровья, поэтому учеников в классах не было. Еще в одном учреждении был объявлен родительский день.


Напомним, двумя днями ранее лидер движения ХАМАС Халед Машаль обратился к мусульманам в разных странах мира с призывом устроить в пятницу, 13 октября, «всемирный еврейский погром».

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#гимназия
#школа
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#уроки
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Певец Дунаев назвал бредом информацию о раке Дроздова
13 октября 2023, 16:17

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Друг семьи телеведущего и учёного Николая Дроздова, певец Дмитрий Дунаев заявил, что информация, распространяема СМИ о его онкозаболевании является неправдой и бредом.
«Никаких раковых заболеваний у него не обнаружили. Были моменты, когда плохое самочувствие. Но никаких серьезных заболеваний нет. Мы с ним практически каждый день созваниваемся, он вместе со своей супругой дома отдыхает. У него прекрасный голос. Видимо, кто-то занимается каким-то непонятным самопиаром. Придумывают какую-то ерунду. Бред какой-то», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Дунаев.

Ранее супруга известного телеведущего Николая Дроздова Татьяна сообщила, что её супруг здоров и в данный момент находится дома. Татьяна Дроздова также опровергла информацию о госпитализации Дроздова со злокачественной опухолью.

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#рак
#сми
#селебрити
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В Волоколамске откроют ЦКТ «Родники» после капремонта
13 октября 2023, 15:52

Фото: Антон Чернов

Волоколамский центр культуры и творчества «Родники» откроют после капитального ремонта в конце октября этого года. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
«В этом году центр культуры и творчества «Родники» отмечает свой юбилей. Его открыли ровно 70 лет назад - 29 октября 1953 года. Сейчас в центре 18 коллективов, занимается больше 380 человек - 70% из них дети и молодые люди. <…> В 2021 году мы начали капитальный ремонт - заменили практически все, начиная с коммуникаций и заканчивая кровлей. Сейчас осталось еще раз покрасить сцену и поставить оборудование - звук и свет, цифровую технику и мебель в учебные помещения <…> Постараемся завершить все работы к 29 октября, чтобы свой юбилей ЦКТ встретил уже в новом облике», - отметил Андрей  Воробьёв.
Кроме этого, в центре появятся новые студии и кружки. Также полностью изменили концертный зал и установили новые кресла.

Стоит отметить, что ремонт начался в рамках региональной программы «Культура Подмосковья».

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#подмосковье
#волоколамск
#андрей воробьёв
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Глава Котельников Жигалкин поручил до конца дня подать тепло в дома на ул. Кузьминской
13 октября 2023, 15:20

Фото: телеграм-канал Сергея Жигалкина

Глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин заявил, что держит на личном контроле ситуацию с подачей тепла в многоквартирные дома №5 и №5 кор.1 на улице Кузьминской.
«Вместе с коллегами и коммунальными службами прибыл на место проведения работ по прокладке сетей теплоснабжения, вынесенных из пятна застройки поликлиники. Дал строгое поручение застройщику: все монтажные и пуско-наладочные работы должны быть завершены сегодня, и в дома должно быть подано отопление», – написал Жигалкин в своём телеграм-канале. 
Также, по словам главы муниципалитета, он контролирует ремонт канализационного коллектора, проходящего вдоль Дзержинского шоссе. Сейчас выполнены работы по локализации аварийной ситуации. Идёт подготовка к прокладке нового участка коллектора.

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#сергей жигалкин
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#теплоснабжение
#теплотрасса
#дома
#подмосковье
#московская область
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Доведшие до смерти двухлетнюю дочь родители развеяли ее прах для возрождения
13 октября 2023, 15:05

Фото: istockphoto/Pawel Kajak

Родители-веганы, уморившие голодом двухлетнюю девочку в Красноярске, развеяли прах малышки по ветру и призывали ее к возрождению. После смерти ребенка они не отступили от своих убеждений, а весь процесс снимали на видео.
Как сообщает телеграм-канал SHOT, мать девочки Светлана после кремации дочери и процедуры развеивания ее праха написала в социальной сети несколько строк, посвященных заморенной голодом девочке.

«Смерть — твоя мать. Возродись через нее.  Ее красивое тело было отдано огню, кремировалось без отпеваний, церкви и так далее. И прах развеян на горе», — сказано в послании.

Оба многодетных родителя отказались от пищи животного происхождения, а также не давали нормально питаться трем своим малолетним дочерям. Вот их младшая и «стала ангелом», по выражению ее матери, считающей себя женским проводником в мир свободы и мягкости. Она проводит тренинги по Ecstatic dance и учит делать прогревания вагины. Муж Денис занимается производством «живых масел». Они получили от государства субсидию 500 тысяч рублей на развитие бизнеса.

Две другие дочери в «мир ангелов» пока не перешли. Но, поскольку они не ходят к врачам и не питаются полноценно, это, вероятно, вопрос времени.

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#мать
#развитие
#мир
#девочка
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В Мытыщах прошел областной семинар для работников культуры
13 октября 2023, 14:55

Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи

В мытищинском ДК «Яуза» провели областной семинар «Об эффективности работы Дворцов культуры в Московской области». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Мытищи.
Участниками семинары стали руководители и деятели культуры области.
 На семинаре с докладом для слушателей выступал заместитель министра культуры и туризма Московской области Олег Дядьков. Он отметил, что дома культуры являются ключевым центром культурной жизни жителей и очень важно чтобы они были комфортными и современными.

«Мы живем в век высоких технологий, соответственно и наша работа должна меняться. Очень важно, чтобы граждане могли получать качественные услуги, ведь они тоже хотят двигаться вперед и развиваться», подчеркнула  председатель межрегиональной профсоюзной общероссийского профсоюза работников культуры Татьяна Барсукова.

Стоит отметить,что в ходе мероприятия были спроектированы новые форматы работы в будущем.

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#мытищи
#услуги
#мероприятия
#подмосковье
#дом культуры
#московская область
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Парапсихолог Абравитова раскрыла, для кого опасна пятница 13-е
Парапсихолог Абравитова рассказала, для кого опасна пятница 13-е
13 октября 2023, 14:40

Фото: IStock/gopixa

Пятница 13-е покрыта тайнами и загадками. Многие люди боятся в этот день выходить из дома и ждут различных неприятностей. Парапсихолог Марианна Абравитова рассказала в эфире «Радио 1» о магической силе этого дня.
Число «13» воспринимается как неблагоприятное во многих культурах мира. Негативным отношением к нему славятся Гомер, Цицерон. Каббалисты считают, что Духов Зла тоже 13. Пятница, которая сегодня чаще всего воспринимается радостно как день, предшествующий выходным, исторически также считается неблагоприятным днём.

Однако на самом деле пятница, на которую выпадает 13-е число месяца не несёт никакой магической силы, отметила Марианна Абравитова. Она напомнила, что многое зависит от веры людей.
«Считается, что в этот день нельзя из дома выходить, кирпич упадёт на голову, дорогу нельзя переходить, и всё плохое, что может с человеком произойти – в этом виновата “пятница 13-е”. Люди мнительные и они настолько свято начинают в это верить, пускают в это корни, что это становится частью их личности. Они начинают провоцировать вселенную на то, чтобы их теория подтвердилась», — сказала Марианна Абравитова.
Парапсихолог также отметила, что по статистике в этот день действительно происходит много аварий. Однако всё это можно также объяснить психологией человека.
«Существует статистика, — учёные уже обращали на это внимание, — что в этот день действительно на 50 процентов больше аварий. Но это потому, что те самые мнительные люди настолько неуверенно себя чувствуют, что начинают быть неадекватными на дороге. Поэтому если вы мнительный человек, для вас “пятница 13-е” — это опасный день. Вы можете сидеть дома, и с вами всё равно что-нибудь произойдёт», — заметила специалист.
В заключение специалист подчеркнула, что когда в такие суеверия верит множество людей, история обретает массовый характер, и к определённым датам, цифрам или дням недели действительно можно притянуть определённую энергию.

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#психолог
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На шеф-повара Константина Ивлева подали в суд за съеденный рулет
На повара Константина Ивлева подали в суд после фестиваля в Екатеринбурге
13 октября 2023, 14:34

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

На знаменитого шеф-повара Константина Ивлева подали в суд после кулинарного фестиваля в Екатеринбурге. С компании, которой он руководит, требуют взыскать 664 тысячи рублей.
На фестивале был приготовлен и съеден гигантский рулет массой 41 килограмм, сообщает телеграм-канал SHOT. Одним из истцов к шеф-повару выступает местная фирма «Русагро», производящая майонез ЕЖК, которого на изготовление рулета ушло преизрядное количество. Организатором мероприятия выступило праздничное агентство Graffin-event.

Гастрономический фестиваль под названием «Да, шеф!» проходил в Екатеринбурге в течение двух дней. За время праздника там было съедено 50 килограммов пельменей. Также кулинары приготовили огромный рулет с начинкой из сыра и майонеза весом 41 килограмм. Он вошел в Книгу рекордов России.

Довольны остались все, кроме местных организаторов фестиваля. Повар улетел обратно в Москву, а руководство Graffin-event на днях обратилось в суд. Они уверяют, что компания Ивлева не доплатила им 664 тысячи рублей. Отдельный иск за майонез выставила и фирма «Русагро».

Интересно, что недавно Константин Ивлев сам выступал в роли истца. Он отсудил у компании «Мясницкий ряд» 1,3 миллиона рублей за производство и продажу шпикачек с беконом и своим лицом на упаковке.

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Проверка приёмного эвакуационного пункта прошла в Серебряных Прудах
13 октября 2023, 13:57

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды

В Серебряных Прудах прошла плановая проверка готовности приёмного эвакуационного пункта прошла в случаях ЧП. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды.
В этом году для работников администрации и экстренных служб воссоздали потопление соседнего городского округа. В рамках кейса сотрудники отработали организацию приемного эвакуационного пункта на спорткомплексе «Молодежный». 

Представители эвакуационной комиссии совместно с ГУ МЧС Серебряные Пруды оценили подготовку рабочих групп к приему граждан и быстрому реагированию в случаях ЧП.

«Есть замечания, несомненно, но хочется отметить хорошую подготовку участников, которые своими словами могут рассказать, что и зачем они делают. Это очень важно», - подчеркнул подполковник Александр Родионов.

Стоит отметить, что он также провел опрос с представителями всех представленных пунктов.


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#серебряные пруды
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В Москве ожидается плавное понижение температуры
13 октября 2023, 13:57

Фото: istockphoto.com/Oleg Elkov

Замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков предупредил москвичей о плавном понижении температуры в столице.
Он отметил, что сегодня, 13 октября, осадков не ожидается, а вот в субботу и воскресенье в столице будут дожди. При этом, Москва в выходные окажется под влиянием тёплого циклона.

«В понедельник также облачно, временами небольшой дождь, 5… 7 °С, ветер западный, в ночь на вторник — 0… 5 °С. Во вторник днём облачно, временами осадки: дождь, мокрый снег, 2… 7 °С. В ночь на среду небольшая облачность, без осадков и заморозков, до -1… 4 °С. Ветер уже повернёт на северо-западный», — добавил в беседе с RT Цыганков.

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