В еврейских школах Петербурга отменили уроки из-за угрозы безопасности

Фото: istockphoto/runna10
Руководство некоторых еврейских школ в Санкт-Петербурге решили не проводить занятия в пятницу, 13 октября. Об этом сообщили в городской синагоге.
Как сообщает телеграм-канал «Фонтанка SPB Online», что сегодня школы не работали по причинам безопасности, так как во всем мире было объявлено о повышенной угрозе. Но, как уточнили в синагоге, на последующие дни это не распространяется, далее занятия пойдут по обычному расписанию, добавив, что каждая школа сама принимала решение о проведении либо отмене уроков.
Корреспондент телеграм-канала позвонил в несколько городских еврейских учебных заведений. В классической еврейской гимназии на улице Декабристов занятия проводились по обычному расписанию. Дети могут заниматься, как обычно, потому что повышенные меры безопасности предприняты в синагоге, при которой гимназия и находится. В школе «Менахем» на Литовской улице объявили День здоровья, поэтому учеников в классах не было. Еще в одном учреждении был объявлен родительский день.
Напомним, двумя днями ранее лидер движения ХАМАС Халед Машаль обратился к мусульманам в разных странах мира с призывом устроить в пятницу, 13 октября, «всемирный еврейский погром».
Читайте также:
Лидер ХАМАС Халед Машаль призвал устроить «всемирный еврейский погром»
Швейцарский парламент потребовал запретить ХАМАС
Совершено нападение на сотрудника посольства Израиля в Пекине
Корреспондент телеграм-канала позвонил в несколько городских еврейских учебных заведений. В классической еврейской гимназии на улице Декабристов занятия проводились по обычному расписанию. Дети могут заниматься, как обычно, потому что повышенные меры безопасности предприняты в синагоге, при которой гимназия и находится. В школе «Менахем» на Литовской улице объявили День здоровья, поэтому учеников в классах не было. Еще в одном учреждении был объявлен родительский день.
Читайте также:
Лидер ХАМАС Халед Машаль призвал устроить «всемирный еврейский погром»
Швейцарский парламент потребовал запретить ХАМАС
Совершено нападение на сотрудника посольства Израиля в Пекине
Александр Бойцов