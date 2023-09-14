В Федерации мигрантов назвали абсурдом идею запретить продажу оружия новым гражданам РФ

Фото: IStock/Олег Копьёв
Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил ужесточить оборот оружия, в частности запретить его продавать мигрантам, которые получили гражданство России менее пяти лет назад. Парламентарий уже подготовил соответствующий законопроект. Он объяснил это тем, что в российских регионах складывается неблагоприятная криминогенная обстановка, вызванная засильем мигрантов.
Президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов в беседе с «Радио 1» заявил, что такие инициативы похожи на «нарушение здравого смысла». По его словам, инициативу не пропустят дальше, поскольку это невозможно юридически.
Собеседник также подчеркнул, что в прошлом году мигранты совершили порядка 2% от общего числа преступлений в России.
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«Такой закон не пропустит правовое управление, потому что я не понимаю, как юридически сделать так, что у нас одни граждане России полноправные, а другие – какие-то раненные. Я считаю, что здесь просто нарушение здравого смысла. Если человек получил российский паспорт, он обладает всеми правами российского гражданина. А если он получил паспорт, но ограничен в правах, то это какой-то недогражданин получается. Это абсурд», — сказал Коженов.
«У нас порядка семи миллионов мигрантов. За прошлый год в России совершено два миллиона преступлений, из них мигранты совершили 40 тысяч 156 преступлений, то есть это два процента. При этом, если мы берем эти семь миллионов мигрантов, мы понимаем, что в основном это не дети и не пожилые люди, большинство из них – это молодые одинокие мужчины, — та самая категория, которая, как принято считать, легче совершает преступления. Но по численности их меньше, чем таких же граждан России», — отметил Коженов.Читайте также:
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Екатерина Шмакова