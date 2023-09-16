В Финляндии официально вступил в силу запрет на въезд российских машин

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С полуночи 16 сентября въезд зарегистрированных в РФ легковых автомобилей запрещен. Об этом сообщила глава Министерства иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.
Уже въехавшие в страну российские машины должны покинуть её территорию в течение полугода. Ограничение касается всех легковых транспортных средств с числом мест менее 10.
Отмечается, что исключением станут легковые автомобили, принадлежащие гражданам ЕС, дипломатам, а также лицам, которые пересекают границу по гуманитарным соображениям.
Напомним, Финляндия выполняет рекомендации Европейской комиссии.
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Отмечается, что исключением станут легковые автомобили, принадлежащие гражданам ЕС, дипломатам, а также лицам, которые пересекают границу по гуманитарным соображениям.
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