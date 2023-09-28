В Финляндии суд обязал россиянина, который просил убежища, вернуть детей в РФ

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Верховный суд Финляндии не разрешил россиянину, просящему в Хельсинки убежища для себя и двух своих незаконно вывезенных из России детей, оставить несовершеннолетних в стране.
Финская газета Helsingin sanomat пишет, что суд постановил вернуть детей матери в Россию. До этого момента Апелляционный суд Финляндии отклонял требование матери вернуть детей в возрасте 10 и 12 лет.
Отец аргументировал свою позицию «военной подготовкой», которую дети проходили в России. При этом один из детей учился в кадетском классе, другой получал образование в классе Юнармии.
Ранее сообщалось, что на одном из сайтов с объявлениями появилось сообщение о продажи ребёнка в Новосибирске. Мать ребёнка, выставленного на продажу, утверждает, что её взломали. Женщина из-за случившегося скандала находится на грани нервного срыва.
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Отец аргументировал свою позицию «военной подготовкой», которую дети проходили в России. При этом один из детей учился в кадетском классе, другой получал образование в классе Юнармии.
«По мнению Верховного суда, возвращение не создаст настолько серьезной опасности для детей, чтобы в возвращении могло быть отказано. Суд обязал немедленно вернуть детей», - сказано в сообщении.Издание не уточняет, как долго отец с детьми находился в Финляндии.
Ранее сообщалось, что на одном из сайтов с объявлениями появилось сообщение о продажи ребёнка в Новосибирске. Мать ребёнка, выставленного на продажу, утверждает, что её взломали. Женщина из-за случившегося скандала находится на грани нервного срыва.
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Мария Фирсова