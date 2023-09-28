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В Финляндии суд обязал россиянина, который просил убежища, вернуть детей в РФ

28 сентября 2023, 13:37
Фото:istockphoto/nambitomo

Фото:istockphoto/nambitomo

Верховный суд Финляндии не разрешил россиянину, просящему в Хельсинки убежища для себя и двух своих незаконно вывезенных из России детей, оставить несовершеннолетних в стране.
Финская газета Helsingin sanomat пишет, что суд постановил вернуть детей матери в Россию. До этого момента Апелляционный суд Финляндии отклонял требование матери вернуть детей в возрасте 10 и 12 лет.

Отец аргументировал свою позицию «военной подготовкой», которую дети проходили в России. При этом один из детей учился в кадетском классе, другой получал образование в классе Юнармии.

«По мнению Верховного суда, возвращение не создаст настолько серьезной опасности для детей, чтобы в возвращении могло быть отказано. Суд обязал немедленно вернуть детей», - сказано в сообщении.
Издание не уточняет, как долго отец с детьми находился в Финляндии.

Ранее сообщалось, что на одном из сайтов с объявлениями появилось сообщение о продажи ребёнка в Новосибирске. Мать ребёнка, выставленного на продажу, утверждает, что её взломали. Женщина из-за случившегося скандала находится на грани нервного срыва.


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#дети
#родители
#суд
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В Кашире оборудуют новый переход на платформе «Тесна»
28 сентября 2023, 14:08

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира

Специалисты начали строительные работы нового перехода на платформе «Тесна», которой ежедневно пользуются сотни жителей Каширы.
В 2023 году специалисты занимаются строительством новых пешеходных переходов на железнодорожных станциях Павелецкого направления. Благодаря новому переходу рядом с платформой Тесна путь жителей округа станет комфортнее и безопаснее, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Кашира. 
«Новые одноуровневые пешеходные переходы будут оснащены световой и звуковой сигнализацией, резинокордовым настилом, ограждением и знаками безопасности. На них обустроят накопительные площадки S-образной формы, которые позволяют пешеходу сконцентрировать внимание на движении поездов и не оказаться на путях в непосредственной близости от подвижного состава», — уточнили в министерстве транспорта Московской области.
На данный момент специалисты разобрали старый переход и оборудовали временный и продолжают строительство нового будущего пути через рельсы. 

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#строительство
#врачи
#жизнь
#кашира
#специалисты
#переход
#площадки
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В Можайске реализуют мероприятия по очистке водоёмов
28 сентября 2023, 13:52

Фото: пресс-служба администрации Можайского городского округа

В 2021 году стартовала губернаторская программа по очистке водоемов «100 прудов и озер». Она направлена на восстановление водных объектов. На портале «Добродел» жители Подмосковья самостоятельно выбирают водные объекты, на которые нужно обратить внимание в первую очередь.
Благодаря современным технологиям очистка водный объектов осуществляется без осушения. Для этого проводится сбор мусора со дна и ряски с поверхности, прочистка водостока от ила, уборка сухостоя.

За два года реализации программы обновили пруды на улице Говорова в г. Можайске и на улице Дрейман в п. Уваровка. Об этом сообщила администрация Можайского городского округа.

В 2021 году в рамках программы израсходовано 397,1 тыс. рублей, из которых 149,6 тыс. рублей за счет средств бюджета Можайского городского округа, в прошлом году   9 244,8 тыс. рублей, 8 937,9 тыс. рублей из бюджета округа.

Стоит отметить, что сейчас приступили к очистке пруда в деревне Рыльково. 1 283,7 тыс. рублей предусмотрено на реализацию программы из средств Можайского городского округа в 2023 году.

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#подмосковье
#уборка
#администрация
#можайск
#водоёмы
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«Аэрофлот» сообщал о сбое в системе Leonardo
28 сентября 2023, 13:50

Фото: IStoc/undrey

По данным компании «Аэрофлот», из-за сбоя в системе бронирования Leonardo регистрация в аэропортах была затруднена.
О сбоях сообщали авиакомпании «Победа» и «Россия», пишет «Коммерсантъ». В «Ростехе» сбой системы объясняют DDoS-атакой из-за рубежа.
 
«В связи с глобальным сбоем в системе бронирования Leonardo («Сирена-Тревел») затруднена регистрация в аэропортах маршрутной сети компании»,— говорилось  в сообщении авиакомпании.
Пресс-служба «Победы» сообщала, что регистрация в аэропортах происходила в ручном режиме. Чуть позже система бронирования заработала в штатном режиме.
 
Напомним, в прошлом году все 53 российские авиакомпании перешли на отечественные системы бронирования. Госкорпорация «Ростех» перевела компании на платформу Leonardo, которая была разработана «Сиреной-Тревел», аффилированной с «Ростехом».

Ранее сообщалось, что рейс из Иркутска в Таиланд задержали на 20 часов. Вылет должен был состоятся в 5:15 (00:00 мск) 24 сентября, но он был перенесён более чем на 12 часов, из-за того, что «два члена экипажа не прошли медосмотр». Потом рейс перенесли ещё раз.

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#самолет
#аэропорт
#рейсы
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Юрист Соловьёв оценил идею сбалансировать нормы закона о социальном обслуживании
28 сентября 2023, 13:30

Фото: iStock/Oleg Elkov

Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьёв прокомментировал предложение представителей думской фракции ЛДПР установить размер платы за предоставление социальных услуг пенсионерам и инвалидам в домах-интернатах и пансионах в размере не более 75% величины прожиточного минимума на душу населения в зависимости от субъекта. Об этом пишет RT.
Соловьёв считает, что такая инициатива социально ориентирована. Юрист подчеркнул, что она может привести к созданию единого подхода к выплатам.

По мнению Соловьёва, при реализации этого законопроекта «неравенство сохранится».

«Ведь в основу кладётся региональный прожиточный минимум, а он пока ещё довольно сильно варьируется», — цитирует юриста RT.

Напомним, представители думской фракции ЛДПР разработали законопроект, предлагающий установление размера платы за предоставление социальных услуг пенсионерам и инвалидам в домах-интернатах и пансионах в размере не более 75% величины прожиточного минимума на душу населения в зависимости от субъекта. Автор проекта, глава Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) рассказал, что с принятием закона «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» поменялся порядок взимания платы с пенсионеров и инвалидов, которые проживают в домах-интернатах, пансионах и иных организациях.

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#клад
#юрист
#законопроект
#прожиточный минимум
#лдпр
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Большая часть россиян считает высшее образование в РФ посредственным
28 сентября 2023, 13:23

Фото: iStock/Drazen Zigic

58% россиян считают качество российского высшего образования посредственным. При этом на Кавказе, в Сибири и ДФО вузами довольны.
«МК» пишет, что опрос, который был посвящен оценке качества высшего образования после пандемии и отказа от Болонской системы, продемонстрировал, что большинство россиян считают уровень высшего образования в стране средним.
 
Больше всего недовольства высказывают девушки в возрасте 18-25 лет (55% и 68%). Лояльно к системе высшего образования относятся жители Северного Кавказа, Сибири и Дальнего Востока.
 
У 41% опрошенных родителей вызывает недовольство система ЕГЭ. Хуже всего об экзамене отзываются в Москве и Санкт-Петербурге.

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#образование
#студенты
#учёба
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Совет Европы займётся вопросом соблюдения прав человека в ВС Армении
28 сентября 2023, 13:13

Фото: iStock/irgit

Совет Европы объявил о поиске специалистов, которые помогут в осуществлении проекта по продвижению прав человека в Вооружённых силах Армении. Об этом сообщает RT.
Отмечается, что по итогу реализации проекта военные и правоохранительные органы будут применять в своей работе «европейские стандарты». Планируется нанять до 45 специалистов с опытом в области прав человека, социологии и психологии в военной сфере.

«Общая цель проекта — сделать так, чтобы широкая общественность в Армении наслаждалась своими правами в соответствии с европейскими нормами и получала пользу от подотчётной и профессиональной судебной системы», — приводит соответствующую информацию из документа RT.

Сообщается, что на реализацию проекта выделено 600 тысяч евро.

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#евро
#права
#военные
#омбудсмен
#армения
#европа
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Газпромбанк выкупил ТЦ «Мега» у шведских инвесторов
28 сентября 2023, 12:28

Фото: iStock/NiseriN

Газпромбанк выкупил торговые центры «Мега» у шведских инвесторов, об этом сообщили в пресс-службе банка.
14 торговых центров, расположенных в крупных городах России, ранее принадлежали Ingka Centres. По информации «Коммерсантъ» их суммарная стоимость составляет порядка 2,85 миллиарда долларов. 

Ingka Centres считался крупнейшим владельцем торговых площадей на территории России. Площадь всех 15 магазинов «Мега» составляет 2,3 миллиона квадратных метров. 

Ранее шведский холдинг Ingka Centres, которому принадлежат сеть IKEA и торгово-развлекательный комплекс «Мега», продал свою штаб-квартиру в Москве. Это офисный комплекс «Химки бизнес-парк», площадью 42 тысячи квадратных метров.

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#тц
#швеция
#банк
#газпром
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«АвтоВАЗ» продаёт автомобили онлайн
28 сентября 2023, 12:13

Фото: istockphoto/Fahroni

Российская компания «АвтоВАЗ» запустила онлайн-продажи автомобилей Lada, которые можно купить по заводской цене.
«Онлайн-продажи по заводской цене для покупателя означают возможность приобрести автомобили LADA на официальном сайте компании гарантированно по рекомендованной розничной цене и с дополнительной выгодой до 40 000 рублей», — сообщает пресс-служба предприятия.
Оформление сделки и выдача автомобиля проходят в одном из дилерских центров АО «Центральная СТО» в Тольятти. В данный момент по заводской цене можно приобрести онлайн Lada Granta в комплектации Standart и Drive Active.
 
До этого «АвтоВАЗ» поднял цены на Lada Niva Bronto. Это самая дорогая версия внедорожника Niva Legend. Обе комплектации выросли в цене на 34 тысячи рублей или на 2,8-2,9%.
 
В базовой комплектации Luxe (в марте она стоила 1 175 900 рублей) новая Lada Niva Bronto подорожала до 1 209 900 рублей. Версия Prestige обойдётся примерно в 1 259 900 рублей.

Ранее маркетплейс Ozon запустил продажи китайских автомобилей Chery. Автомобиль можно приобрести пока только в Москве и Подмосковье. Список городов будет расширяться.

Сейчас к покупке доступны автомобили от компании ООО «Деливери кар», онлайн-дилера китайской марки Chery. Представитель  Ozon уточнил, что за гарантию и сервисное обслуживание будет отвечать дилер. Также маркетплейс не предоставляет кредит на покупку машин.

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#автомобили
#машины
#автомобилисты
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В Истре проведут капитальный ремонт образовательных учреждений
28 сентября 2023, 12:12

Фото: пресс-служба администрации городского округа Истра

Глава городского округа Истра Татьяна Витушева в рамках рабочего выезда посетила образовательные учреждения муниципалитета, в которых запланирован капитальный ремонт в следующем году.
Образовательные учреждения будут отремонтированы в рамках государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры», сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Истра.

В 2024 году запланирован капитальный ремонт в школе в деревне Кострово, которая была построена в 1969 году. Эта школа была построена как военный госпиталь и на сегодняшний день здание далеко ушло от современных стандартов образования. Капитальный ремонт школы позволит улучшить материально-техническую базу и создать более комфортные условия для обучения детей. Завершение работ запланировано на начало следующего учебного года. 


Также, капитальный ремонт будет проведён в здании детского сада № 46, расположенного в посёлке Глебовский. В детском саду ни разу не проводился ремонт со времён постройки. Специалисты создадут в детском саду комфортные условия для пребывания в соответствие с современными стандартами.

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В Подмосковье за три года отремонтируют 16 детских школ искусств.
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