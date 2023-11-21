В ФНС раскрыли причину налоговых претензий к блогерам

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Претензии налоговой к блогерам связаны с тем, что они «быстро выросли», но не перешли к «классической модели создания бизнеса». Об этом в беседе с РБК рассказал руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров.
Также Егоров отметил, что налоговые проверки в отношении блогеров не имеют политических причин.
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