В форуме «Армия-2023» участвуют около 50 подмосковных предприятий

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В выставке участвуют более 1,5 тыс российских и зарубежных предприятий, в том числе около 50 компаний, работающих на территории Подмосковья.
«Форум «Армия-2023» – знаковое событие для оборонно-промышленного комплекса нашей страны. Мероприятие проходит уже в девятый раз, представляя прорывные разработки и самые передовые технологии отрасли. Это и новейшие образцы вооружения, и средства разведки, радиоэлектронной борьбы, и комплексы ПВО. Ежегодно в форуме участвуют порядка полусотни подмосковных производителей, и 2023-й – не исключение», – сказал губернатор.Он добавил, что всего в регионе в сфере ОПК работают более 100 предприятий, на них заняты свыше 120 тыс человек.
«Это особо ценные работники, и мы стараемся их всячески поддерживать. Так, уже около 800 молодым учёным и специалистам предоставили льготное жильё по программе «Социальная ипотека». С рядом компаний заключили соглашения о подготовке для них кадров. Расширяем и программу «Профессионалитет», – сказал Воробьёв.Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» из Королёва представила на выставке как военную продукцию, так и космические аппараты. Самый современный из них, «Кондор-ФКА», недавно был запущен на орбиту и уже приступил к работе. На сегодня это единственное отечественное решение по всепогодному мониторингу, например, для Северного морского пути.
Другая разработка корпорации – тренажёр «Парашютист». VR-технологии позволяют обеспечить максимально реалистичное выполнение имитационного прыжка, отработать алгоритм всех действий.
Также «Тактическое ракетное вооружение» знакомит посетителей со своими новейшими литий-ионными аккумуляторами, комплексом бортового оборудования «Авиатор», электрическим мини-погрузчиком «HARD-E», электрозарядной станцией для электробусов.
Ещё одна компания из Королёва – «Передовая текстильщица», лидер в производстве технических тканей для силовых структур. На выставке она демонстрирует материалы для производства парашютов.
Щёлковская шелкоткацкая фабрика представляет экипировку для военнослужащих, Авиационная корпорация «Рубин» из Балашихи – тормозные диски и тепловые пакеты из композиционных материалов, «АРМОКОМ» из Хотькова – модульный бронешлем и тонкую бронепанель, Лыткаринский завод оптического стекла – новый комплекс досмотра с тепловизором.
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