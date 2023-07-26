В ФСБ России запросили арест социолога Кагарлицкого*

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ФСБ просит арестовать социолога Бориса Кагарлицкого* за призывы к терроризму в интернете. Об этом сообщила пресс-служба Сыктывкарского городского суда.
В отношении социолога возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма. Накануне, в его домовладении был произведен обыск. Сообщается, что фигурант дела не признает вину в содеянном. Согласно санкции статьи, ему может грозить до семи лет заключения.
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*признан в РФ иноагентом
Анастасия Крестьянова