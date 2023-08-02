В ФСБ сообщили о задержании россиянина, пытавшегося уехать воевать за ВСУ

Фото: iStock/irene_rebrova
Житель Тамбовской области изучал военную литературу и полевую фортификацию. В ходе следствия установлено, что подозреваемый планировал выехать на Украину через Турцию. Он также поддерживал связь с украинскими боевиками и нацистскими формированиями.
Читайте также:
Сотрудники СК и Росгвардии задержали в Москве двоих участников экстремистской организации
В Ростове-на-Дону полицейские задержали 8 теневых банкиров
Бросившую у военкомата коктейль Молотова учительницу из Феодосии проверят на предмет вербовки