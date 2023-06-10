В футбольном турнире «Химки» одержали победу сотрудники «Шереметьево»

Фото: Пресс-служба администрации города Химки
В турнире приняли участие команды предприятий «АЭРОМАР», «ИТИС КИТ ВП», «Корона Фуд», «Латунинг», «Шереметьево Безопасность» и НПО «Лавочкина». В течении месяца они соревновались друг с другом по кругу.
«Нам удалось выиграть, поэтому все довольные и радостные. Организация турнира – отличная. У нас был очень загруженный календарь, но все отнеслись с пониманием и пошли к нам навстречу», - рассказал тренер победившей команды Михаил Павлов.
Все команды-участники получили призовые кубки, а тройка сильнейших – медали и призы.
Ранее «Радио 1» сообщало, что во Всероссийском конкурсе «Содружество Орлят России» победили учащиеся химкинской школы №26.