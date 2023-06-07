В ГД объяснили необходимость черчения в школах

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Депутат Лантратова рассказала об исключительной пользе предмета
Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова заявила о необходимости возвращения черчения в школы, поскольку этот предмет развивает творческий потенциал человека и является основой таких творческих направлений, как, дизайн, архитектура и др.
Также с помощью черчения, по мнению парламентария, школьник сможет с большим успехом освоить такие школьные предметы, как физика и геометрия.
Ранее доктор физико-математических наук, первый проректор Государственного социально-гуманитарного университета в Коломне Сергей Хэкало поддержал инициативу возвращения черчения в школы и в беседе с «Радио 1» рассказал о важности предмета.
«Черчение имеет фундаментальное значение для образовательной программы. Поскольку даже если ребёнок не питает склонности к техническим профессиям, черчение способствует также и развитию творческого потенциала», — сказала в беседе с NEWS.ru Лантратова.
Ранее доктор физико-математических наук, первый проректор Государственного социально-гуманитарного университета в Коломне Сергей Хэкало поддержал инициативу возвращения черчения в школы и в беседе с «Радио 1» рассказал о важности предмета.
Мелисса Тимофеева