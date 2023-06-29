В ГД объяснили необходимость «Основ безопасности и защиты Родины» в школах

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Депутат Чернышов: «Тема защиты Родины сегодня самая важная для нашей страны»
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов объяснил, что в современных реалиях появление в школах предмета «Основа безопасности и защита Родины» крайне важно для нашей страны.
Он отметил, что необходимо обсуждать программу такого предмета с учителями и родителями.
В школах России с 2024 года появится новый предмет «Основа безопасности и защита Родины».
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«Тема поддержки и защиты Родины сегодня самая важная для нашей страны. Главное, чтобы переименование тех или иных курсов и направлений не сводилось просто к изменению их названий. Это должно сопровождаться дополнительной программой, заложенной в курс обучения», — прокомментировал в беседе с RT Чернышов.
В школах России с 2024 года появится новый предмет «Основа безопасности и защита Родины».
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Мелисса Тимофеева