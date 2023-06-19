В ГД объяснили необходимость перехода на летнее время

«Переход на летнее время позволяет добавлять к активному периоду суток лишний час солнечного света. Ненормально, когда летом в 05:00 уже светло, а в 21:00 уже темно. Применение летнего времени позволяет существенно экономить электроэнергию», — пояснил в беседе с NEWS.ru Матвеев.





Депутат фракции КПРФ Михаил Матвеев заявил, что переход на летнее время является необходимой мерой в связи с экономическими и социальными факторами.Кроме того, парламентарий добавил, что практика перевода времени применяется в странах Европы, а до 2012 года применялась и в нашей стране.Ранее директор института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФотметил, что переход на летнее время никак не поможет экономике, а лишь приведет к психологическим проблемам общества.