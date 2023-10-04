В ГД объяснили введение уголовного наказания за предоставление детям вейпов

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Депутат Государственной Думы Алексей Журавлев объяснил необходимость рассматриваемого парламентариями законопроекта о введении уголовной ответственности за вовлечение детей в курение вейпов.
«Используемая жидкость бывает токсичной и ядовитой. Продавец, который снабдил ребенка таким смертельным аппаратом, тоже соучастник преступления. И сделал это сознательно, прекрасно понимая возможные последствия. К тем, кто, по сути, убивают следующее поколение, не должно быть ни жалости, ни снисхождения. Уголовная ответственность — это то немногое, что мы обязательно должны ввести, чтобы хоть как-то обезопасить наших детей», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Журавлев.
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