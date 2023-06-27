В ГД объяснили законопроект об отмене налога для физлиц с доходом менее 30 тыс рублей

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Депутат Нилов: «Надо снижать для тех, кто получает мало»
Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что законопроект об отмене налога на доходы физических лиц для тех, кто зарабатывает менее 30 тыс. рублей в месяц, призван поддержать граждан с небольшими финансовыми возможностями.
Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы от фракции ЛДПР внесут на рассмотрение закон об отмене налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для тех россиян, чей ежемесячный доход составляет меньше 30 тысяч рублей. Авторы законопроекта предлагают изменить статью 217 Налогового кодекса России и установить для россиян с вышеуказанным доходом нулевую ставку НДФЛ, что, как считают разработчики, позволит им увеличить свой семейный бюджет и укрепить финансовое благополучие, что в конечном итоге благотворно отразится на российской экономике.
«Надо повышать налоги для тех, кто получает много, но и снижать для тех, кто получает мало. Бюджетники получают на уровне МРОТ, а после удержания НДФЛ у них на руках меньше прожиточного минимума, они живут за чертой бедности. Это недопустимая вещь, поэтому этим вопросом мы продолжим заниматься», — отметил в беседе с RT Нилов.
Мелисса Тимофеева